CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça dair ayrıntılar
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında bugün deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova ekibi ile karşı karşıya gelecek. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'ya konuk olacak. THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında Rus ekibiyle karşılaşacak temsilcimizin hedefi sahadan galip ayrılmak. İşte, CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçına dair tüm detaylar...
CSKA Moskova ile Fenerbahçe Beko bu akşam karşı karşıya gelecek. Başkent Moskova'daki Megasport Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka Bein Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 maçı kazanan Fenerbahçe, 10 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.
Rus ekibi ise 15 galibiyet ve 5 yenilgiyle ligde liderlik koltuğunda oturuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı CSKA Moskova, 78-77'lik skorla kazanmıştı.
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