CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off ikinci maçında CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik müsabaka öncesi, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi gibi ayrıntılar sporseverlerce sorgulanıyor. İşte, CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçının ayrıntıları...

CSKA Moskova ile Fenerbahçe Beko arasındaki müsabaka 23 Nisan'da (yarın) oynanacak. Megasport Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN Sports Haber ve Bein Sports 3 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk maçında CSKA Moskova, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 92-76 mağlup etti. Bu müsabakaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve sakatlıklar nedeniyle başantrenörü Igor Kokoskov ve 6 oyuncusundan yoksun çıkan sarı-lacivertli takım, yarın rakibine üstünlük kurarak İstanbul'daki 3. maç öncesi seride durumu 1-1'e getirmek istiyor.

Öte yandan iki takım, Avrupa Ligi'nde 31. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 30 müsabakanın 21'ini CSKA Moskova, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.