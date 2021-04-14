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GeriBasketbol CSKA Moskova, Euroleague erteleme maçında Panathinaikos'u yendi
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Basketbol
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Haber Giriş: 14.04.2021 - 22:52 | Son Güncelleme:

CSKA Moskova, Euroleague erteleme maçında Panathinaikos'u yendi

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CSKA Moskova, Euroleague erteleme maçında Panathinaikos'u yendi

THY Avrupa Ligi erteleme maçında Rusya ekibi CSKA Moskova, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 93-86 mağlup etti.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki CSKA Universal Sports Hall'de oynanan müsabakada, ilk periyodu 27-19 önde geçen CSKA Moskova, devreyi de 49-39 önde tamamladı. Üçüncü periyotta farkı açarak son çeyreğe 74-61 önde giren Rus ekibi, karşılaşmadan da 93-86 galip ayrıldı.

Aldığı galibiyet ile sıralamada yeri değişmeyen Rusya temsilcisi, normal sezonu 2. sırada tamamladı. CSKA Moskova çeyrek finalde Fenerbahçe Beko ile eşleşmişti.

İki takım arasındaki ilk maç 21 Nisan'da Moskova'da oynanacak.

CSKA Moskova, Euroleague erteleme maçında Panathinaikosu yendi

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