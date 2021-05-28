CSKA Moskova Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Anadolu Efes, üst üste ikinci, toplamda ise dördüncü kez Avrupa basketbolunun zirvesinde boy gösterecek. Lacivert-beyazlılar, yarım kalan görevi tamamlama hedefiyle Köln'de parkeye çıkacak.

Temsilcimiz, 2019 yılında Vitoria'da final oynamış ancak CSKA Moskova'ya kaybederek ikincilikle yetinmişti.

CSKA MOSKOVA-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in maç programı (TSİ) şöyle:

Bugün:

19.00 CSKA Moskova-Anadolu Efes

22.00 Barcelona-AX Armani Exchange Milan

30 Mayıs Pazar:

18.30 Üçüncülük maçı

21.30 Final karşılaşması

MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Maçlarını kazanan takımlar, finale yükselecek. Sahadan mağlup ayrılan ekipler ise üçüncülük müsabakasında karşılaşacak. Final ve üçüncülük maçları, 30 Mayıs Pazar günü yapılacak. Karşılaşmalar beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

ANADOLU EFES İLE CSKA MOSKOVA ARASINDA 26. RANDEVU

Dörtlü Final'in ilk maçında kozlarını paylaşacak Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa Ligi'nde 26. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 25 maçın 20'sini CSKA Moskova, 5'ini ise Anadolu Efes kazandı.

Bu sezonun ilk yarısında Rusya'da oynanan mücadeleyi CSKA Moskova 100-65 üstün tamamladı. İkinci yarıda İstanbul'da yapılan müsabakada ise Anadolu Efes rakibine 100-70 üstünlük kurdu.

BARCELONA İLE AX ARMANİ EXCHANGE MİLAN 17. KEZ KARŞILAŞACAK

Dörtlü Final'in ikinci maçında karşılaşacak Barcelona ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa Ligi'nde 17. kez kozlarını paylaşacak.

İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılında itibaren oynanan 16 maçta Barcelona 10, AX Armani Exchange Milan ise 6 galibiyet elde etti.

Barcelona, bu sezon AX Armani Exchange Milan ile oynadığı 2 müsabakayı 87-71 ve 72-56'lık skorlarla kazandı.

Ergin Ataman'ın ekibi, geçen sezon ise tarihi bir performans göstermiş, ancak pandemi nedeniyle sonunu getirememişti. Anadolu Efes, normal sezonu 24 galibiyet, 4 yenilgiyle lider tamamlamış, ancak koronavirüs salgını nedeniyle sezon iptal edilmişti.

Lacivert-beyazlılar, 2020-2021'de ise 22 galibiyet, 12 mağlubiyet ile üçüncü sırada yer aldı.

Play-off'ta Real Madrid ile eşleşen temsilcimiz, rakibini 3-2 geçerek adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

1996 yılında Koraç Kupası ile kulüpler düzeyinde Türk sporuna Avrupa’da ilk kupayı getiren Efes, 25 yıl sonra bu kez Avrupa’nın en büyük kupasını havaya kaldırmak istiyor.

Anadolu Efes, CSKA Moskova karşısında tam kadro sahada yer alacak. CSKA Moskova ise büyük bir tecrübeye sahip.

Rus ekibi, 1996’dan bu yana tam 18 kez Dörtlü Final'de yer aldı. CSKA Moskova normal sezonu 24 galibiyet, 10 yenilgi ile ikinci sırada noktaladı.

Dimitris Itoudis'in ekibi, play-off turunda Fenerbahçe Beko'yu 3-0 ile geçti. Organizasyonda 8 kez mutlu sona ulaşan CSKA Moskova, 10 kupalı Real Madrid'in ardından bu alanda ikinci sırada.

Rus ekibi 2016'da Fenerbahçe'yi, 2019'da ise Anadolu Efes'i finalde yenmişti.

CSKA'da Nikola Milutinov'un Dörtlü Final'de oynanması beklenmiyor. Anadolu Efes-CSKA Moskova karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.

BARCELONA İLE OLİMPİA MİLAN KAPIŞACAK

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Barcelona ile Olimpia Milan kozlarını paylaşacak. Mücadele 22.00'de başlayacak. Kazananlar, Pazar günü 21.30'da şampiyonluk maçına çıkacak. Üçüncülük karşılaşması ise aynı gün 18.30'da.

Maçlara Köln kentinde bulunan 19 bin seyirci kapasiteli Lanxess Arena ev sahipliği yapacak. Pandemi nedeniyle dev organizasyona seyirci alınmayacak