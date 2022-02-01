CSKA Moskova Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakadan ayrıntılar

CSKA Moskova-Anadolu Efes maçı için nefesler tutuldu. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova 100-96 kazanmıştı. 10 karşılaşmayı kazanıp 11 mücadeleden mağlup ayrılan temsilcimiz, 9. sırada yer alıyor. Rus ekibi CSKA Moskova ise 13 galibiyet, 8 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. İşte, CSKA Moskova Anadolu Efes maçının ayrıntıları...
CSKA Moskova Anadolu Efes maçı, 2 Şubat 2022 Çarşamba günü oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak. Megasport Arena'da oynanacak karşılaşma, BeIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.