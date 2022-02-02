CSKA Moskova Anadolu Efes maçı hangi kanalda, şifreli mi? Euroleague maç saat kaçta? İşte tüm bilgiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
DSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklamasıDSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklaması#DSÖ
G.Saraya gece yarısı çalımı Beşiktaştan 4+1 yıllık sözleşme... Hemen Süper Lig ekibine kiralanacak...G.Saray'a gece yarısı çalımı! Beşiktaş'tan 4+1 yıllık sözleşme... Hemen Süper Lig ekibine kiralanacak...#Transfer
Arananlar listesindeki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'Arananlar listesindeki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'#Kış Kartalı Harekatı
Kübra nasıl düştü O kapı mühürlendiKübra nasıl düştü? O kapı mühürlendi#Kübra Ece
Bidenın en büyük sırrı deşifre olduBiden'ın en büyük sırrı deşifre oldu!#Biden
Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneriDavutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneri#Kılıçdaroğlu
Kentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme Karar Resmi GazetedeKentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme! Karar Resmi Gazete'de#Kentsel Dönüşüm
Vahşice katledilmişti Şebnem’in son sözleri ortaya çıktı… Caninin telefonunda kan donduran notVahşice katledilmişti! Şebnem’in son sözleri ortaya çıktı… Caninin telefonunda kan donduran not#Denizli
Putinden ABDye sert suçlama Ukraynadan bayraklı mesajPutin'den ABD'ye sert suçlama! Ukrayna'dan bayraklı mesaj!#Ukrayna
Koronavirüste yeni rekor Salgının başından bu yana bir ilkKoronavirüste yeni rekor! Salgının başından bu yana bir ilk#Koronavirüs
Sihirbaz Campos sahnede Herkes transfer beklerken asıl hedef 70 milyon €...Sihirbaz Campos sahnede! Herkes transfer beklerken asıl hedef 70 milyon €...#Galatasaray
Ceylan Ertemin takıntılı hayran isyanıCeylan Ertem'in 'takıntılı hayran' isyanı#Ceylan Ertem
Evlilik teklifi olay olmuştu... Bu yüzük size iyi gelmediEvlilik teklifi olay olmuştu... 'Bu yüzük size iyi gelmedi'#Mehmet Dinçerler
O günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorumO günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorum#Ebru Şallı
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

CSKA Moskova Anadolu Efes maçı hangi kanalda, şifreli mi? Euroleague maç saat kaçta? İşte tüm bilgiler

#Turkish Airlines Euroleague#CSKA Moskova#Anadolu Efes
CSKA Moskova Anadolu Efes maçı hangi kanalda, şifreli mi Euroleague maç saat kaçta İşte tüm bilgiler

CSKA Moskova Anadolu Efes maçı ile iki takım Turkish Airlines Euroleague'de karşı karşıya geliyor. Turkish Airlines Euroleague'de oynadığı 10 karşılaşmayı kazanıp 11 mücadeleden mağlup ayrılan Anadolu Efes, 9. sırada yer alıyor. Rakip CSKA Moskova ise 13 galibiyet, 8 mağlubiyetle puan tablosunda 5. sırada bulunuyor. Mücadele öncesinde spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki CSKA Moskova Anadolu Efes maçı hangi kanalda, şifreli mi?... İşte detaylar

Haberin Devamı

Avrupa arenasındaki 749. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 748 karşılaşmada 425 galibiyet ve 323 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,8) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 501. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 500 karşılaşmada 268 galibiyet ve 232 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa kupalarında bugüne kadar 34 kez karşılaşırken, Anadolu Efes, 12 galibiyet ve 22 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan yedi maçta Anadolu Efes, altı galibiyet ve bir mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 27 karşılaşmada takımımız altı galibiyet ve 21 mağlubiyet elde etti.

Haberin Devamı

Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 96-100 kaybetmişti.

CSKA MOSKOVA ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 24. hafta maçında 2 Şubat 2022, Çarşamba günü Rusya’nın CSKA Moskova takımına konuk oluyor. Megasport Arena’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 20:00’de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Turkish Airlines Euroleague#CSKA Moskova#Anadolu Efes

BAKMADAN GEÇME!

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci
Kübra nasıl düştü

Kübra nasıl düştü?

#Kübra Ece

BAKMADAN GEÇME!

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci
Kübra nasıl düştü

Kübra nasıl düştü?

#Kübra Ece