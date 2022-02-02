CSKA Moskova Anadolu Efes maçı hangi kanalda, şifreli mi? Euroleague maç saat kaçta? İşte tüm bilgiler

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Avrupa arenasındaki 749. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 748 karşılaşmada 425 galibiyet ve 323 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,8) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 501. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 500 karşılaşmada 268 galibiyet ve 232 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa kupalarında bugüne kadar 34 kez karşılaşırken, Anadolu Efes, 12 galibiyet ve 22 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan yedi maçta Anadolu Efes, altı galibiyet ve bir mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 27 karşılaşmada takımımız altı galibiyet ve 21 mağlubiyet elde etti.

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Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 96-100 kaybetmişti.

CSKA MOSKOVA ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 24. hafta maçında 2 Şubat 2022, Çarşamba günü Rusya’nın CSKA Moskova takımına konuk oluyor. Megasport Arena’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 20:00’de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.