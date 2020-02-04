CSKA Moskova Anadolu Efes basket maçı ile basketbolda heyecan devam ediyor. Şu ana kadar iyi bir gidişat sergileyen Anadolu Efes, bu gidişatına devam edebilmek için yakın takibinde olan CSKA Moskova karşısında galibiyet elde etmeye gayret gösterecek. Peki, CSKA Moskova Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

CSKA MOSKOVA ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 23. Hafta mücadelesinde CSKA Moskova, Anadolu Efes'i ağırlayacak. 4 Şubat Salı günü saat 20.00'da oynanacak olan karşılaşma BeinSports 3 kanalından canlı izlenebilecek ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edebileceksiniz.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında bugün Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşılaşacak Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, rakiplerini bu kez yenmek istediklerini belirtti.

CANLI BAHİS KEYFİ HAVA ATIŞIYLA BİRLİKTE MİSLİ.COM'DA!

Euroleague lideri Anadolu Efes, üst üste 5 maç kazanıp ikinciliğe kadar yükselen CSKA Moskova'ya konuk olurken, siz de bu maçın keyfini CANLI BAHİS ile Misli.com'da yaşayabileceksiniz.

Hava atışıyla birlikte aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Ataman, lacivert-beyazlı kulübün sitesinde yayımlanan açıklamasında, CSKA Moskova'yı 2 sezondur yenemediklerini hatırlattı.

İstanbul'da son saniye basketiyle rakiplerine yenildiklerini vurgulayan Ataman, "İstanbul'da süper bir hakem yönetiminin olduğu maçı son saniyelerde Mike James'in basketi ve Larkin'in kaçan şutu ile kaybetmiştik. Şimdi aynı şartlarda oynanacak bir maçta rövanşı almaya gidiyoruz." ifadelerini kullandı.



Çok zorlu ve yorucu bir fikstürün içinde olduklarını aktaran Ataman, şunları kaydetti:



"Bu maç için özel bir hazırlık yapamıyoruz. Cuma gecesi Belgrad'da, dün akşam da İstanbul'da çok sert iki maç oynadık. Aynı strateji ile CSKA Moskova maçını da oynayacağız. THY Avrupa Ligi'nde son iki sezonda yenemediğimiz tek takım CSKA Moskova, bu kez bunu kırmak istiyoruz."



MOERMAN: "ÇOK ZORLU BİR MÜCADELE OLACAK"



Anadolu Efes'in Fransız basketbolcusu Adrien Moerman, çok zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirtti.



THY Avrupa Ligi'nde zirvedeki yerlerini korumak istediklerini ifade eden Moerman, "Ligin ilk yarısında CSKA Moskova ile İstanbul'da oynadığımız maçı kaybetmiştik. Bu maçta 40 dakika boyunca oyunu kontrol etmeliyiz ve bence galibiyet için maçın anahtarı savunmada agresif olmak." değerlendirmesinde bulundu.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!