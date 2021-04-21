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Spor Arena
Haber Giriş: 21.04.2021 - 18:16 | Son Güncelleme:

CSKA Moskova 92-76 Fenerbahçe

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CSKA Moskova 92-76 Fenerbahçe

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off ilk maçında Rus ekibi CSKA Moskova'ya 92-76 yenildi ve seride 1-0 geriye düştü.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi ilk maçında Rusya'nın CSKA Moskova takımına konuk oldu. Fenerbahçe, Rusya'da oynanan maçı 92-76 kaybetti ve seride 1-0 geriye düştü.

Maçın başında kötü savunma yapan Fenerbahçe Beko, Eric'in basketlerine engel olamayınca 2. dakikada 8-2 geriye düştü. Çabuk toparlanan sarı-lacivertli ekip, Barthel'in sayılarıyla 4. dakikada skoru lehine çevirdi: 8-9. Dışarıdan Antonov ile basket bulan ve 6. dakikada 15-13 ile tekrar öne geçen CSKA Moskova, ilk çeyreği de 28-23 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko, ikinci yarıya da kötü başlayınca CSKA Moskova Clyburn'un basketiyle 16. dakikada farkı 10 sayıya (45-35) çıkardı. 7-0'lık seriyle oyuna ortak olma şansı yakalayan sarı-lacivertli ekip, Hackett ve Ukhov'un basketlerine engel olamayınca soyunma odasına 53-44 geride gitti.

Sarı-lacivertli takım, ikinci yarıda Brown ile etkili oldu. İyi de savunma yapan Fenerbahçe Beko, Brown'un pota altı basketiyle 28. dakikada 64-64 beraberliği yakaladı. De Colo ile bir basket daha bulan Fenerbahçe Beko, 3. periyodu 66-64 önde geçti.

Sakat ve hasta oyuncularının yanı sıra başantrenör Igor Kokoskov'dan da yoksun Rusya deplasmanına çıkan Fenerbahçe Beko, kenardan istediği desteği alamadı. Sarı-lacivertli ekip, Hackett ve Clyburn'ün basketlerine engel olamadı ve 37. dakikada 14 sayı (84-70) geriye düştü. Oyundan tamamen kopan Fenerbahçe Beko, sahadan 92-76 mağlup ayrıldı.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek final serisinin ikinci maçı 23 Nisan Cuma günü yine Rusya'da oynanacak.

CSKA Moskova 92-76 Fenerbahçe

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