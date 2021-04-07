CSGO'da Şike Yaptıkları İddia Edilen Valorant Oyuncuları Riot Tarafından Sorgulanıyor
Birkaç gün önce, Esports Integrity Commission (ESIC) adlı oluşumun FBI ile işbirliği içerisinde şike ve bahis eylemlerine dair olarak profesyonel CSGO sahnesinde başlattığı soruşturmalar haberlerde yer almıştı. Bu kez Riot Games'in Valorant oyuncularını kendilerine ait bağımsız bir soruşturmada inceleme altına aldığı haberi geldi.
Riot Games'in bu soruşturmada ESIC veya FBI ile herhangi bir bağlantısı olup olmadığı henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz günlerde ESIC sorumlularından Ian Smith, CSGO içerik üreticisi slash32 ile yaptığı bir röportajda ellerinde MDL oyuncularının bahis oluşumlarından rüşvet aldığına dair kanıtlar olduğunu belirtmişti.
Bu oyuncuların bir kısmının Valorant'a profesyonel kariyerlerinde geçiş yaptığından şüphe ediliyor, bu da Riot Games'in soruşturmasının arkasında yatan sebeplerden biri olabilir. Riot Games'in bu soruşturmadan elde edeceği bulguları açıklayıp açıklamayacağı ise şimdilik bilinmiyor.