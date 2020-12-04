CSGO Operation Broken Fang İnceleme

Yılın son virajı olan Aralık ayına girerken Valve de özellikle Valorant’ın etkisiyle 2021 yılındaki etkinliklere kadar oyuncuları kendi sahasında tutabilmek için serideki eski operasyonlara kıyasla hayli iddialı bir içerik duyurdu. Broken Fang adıyla oyuncuların beğenisine sunulan bu operasyonda neler olduğunu gelin beraber inceleyelim.

Geçmiş operasyonlarla yan yana kıyaslandığında alışılageldik biçimde sadece eşya kasası, silah modelleri ve oyuncu modellerinin yanı sıra oyuna bazı yaşam kalitesi (quality of life - QoL) geliştirmeleri de getiriyor Broken Fang. Burada en dikkat çekici özellik ise bu operasyona sahip oyuncuların artık özel rekabetçi 5v5 maçlarda harita seçim ve yasaklamaları yapabilecek olmaları. Turnuvalarda uzun yıllardır kullanılan bu yöntemin oyunun temel platformuna entegre edilmesi önemli bir değişiklik olarak göze çarpıyor. Zira tabandan yetişecek olan oyuncuların da turnuva koşullarına ve rekabet havasına alışabilmeleri için böyle imkanlar sunulması oldukça etkili.

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Bunun ardından çoğu rekabetçi platformda görmeye alıştığımız ancak 2012’den bu yana oynanan CSGO’da henüz entegre biçimde görmemizin mümkün olmadığı “Stat Track” (istatistik takibi) özelliği de nihayet karşımıza geliyor. Ezelden beri rekabete dayalı bir oyun olan Counter-Strike’ta oyuncuların performansını takip etmeleri eskiden pek kolay olmuyordu. Oyunun bize sunduğu basit istatistik verileri bize bir nebze olsun yardımcı olsa da, daha spesifik biçimde ölçülmesi şart olan ve dışarıdan yakalanması mümkün olmayan detayları bilgilerin artık bizzat oyunun kendisi tarafından şeffaf biçimde sunulacak olması kesinlikle CSGO’nun rekabet sahnesini ciddi biçimde değiştirecek bir yenilik. Bu bölümde belirli zaman aralıkları dahilinde genel, harita bazlı, oyun modu bazlı, silah bazlı istatistiklere oldukça detaylı bir şekilde ulaşabileceğiz gibi görünüyor.

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Bu büyük ve iddialı değişikliklerin ardından tabii ki her operasyonun vazgeçilmezi olan özel ödülleri görüyoruz. Operasyon paketini satın alan oyuncular Nisan sonuna kadar olan süreçte haftalık görevleri yaparak ve dilerlerse doğrudan puan satın alımı ile bu hediyelerden yararlanabilecekler. Hediyelerin arasında oyuncu modelleri, eşya kasaları, sticker (çıkartma) ve patch (yama) gibi irili ufaklı kozmetik eklentiler bulunuyor. Aynı zamanda bu görevleri tamamlayan oyuncular zaman içerisinde belli noktalara eriştikçe bu operasyona ait jetonları başarılarını yansıtacak biçimde geliştirebiliyor ve daha şık bir görünümle profillerinde sergileyebiliyorlar.

Yenilikler bununla da bitmiyor. Bazı topluluk sunucularından aşina olduğumuz “Retake” modu da diğer oyun modlarının yanına ekleniyor. Halihazırda kurulu olan bir C4’ü çözmeye çalışacak olan 4 kişilik Anti-Terörist takımına karşı 3 kişilik Terörist takımının savunma yapmaya çalıştığı bu mod da oyuna dahil ediliyor. Her round başında önceden ayarlanmış olan ekipman kartlarının arasından seçim yapan oyuncular görevi yerine getirmeye çalışıyor ve 8 round kazanan ilk takım oyunun galibi oluyor. Bu oyun modu diğer özel içeriklerin aksine tüm oyunculara açık olacak.

Her operasyonda olduğu gibi yeni haritalar da sırada bizleri bekliyor olacak. Rekabetçi modda göreceğimiz Ancient adlı yeni haritanın yanında diğer oyun modlarında göreceğimiz 5 adet topluluk haritası bulunuyor. Ancient haritasının ekran görüntüleri inkar edilemeyecek şekilde eski efsane haritalardan de_aztec haritasını hatırlatıyor. Gerek yapısı, gerek atmosferi ile yıllardır çoğu oyuncunun özlediği bir harita olan Aztec havasını bakalım Ancient ile tekrar soluyabilecek miyiz?

Küçük ama önemli olan bir diğer yenilik de çoğu rekabetçi takım oyununda gördüğümüz iletişim çarkı. Önceden radyo komutlarıyla görmeye alışık olduğumuz ancak harita ve radara entegre olmadığından kullanımı pek kolay olmayan takım içi iletişim komutları artık modern oyunlarda görmeye alıştığımız biçimde karşımıza geliyor. Gerçek zamanlı olarak işaret verebileceğimiz ve takım içi sohbette de ilgili işaretlerin verildiği alanların isimleriyle birlikte görünecek olan bu istihbaratlar özellikle tek başına oyuna giren oyuncuların iletişim sorunlarını ciddi oranda çözmeye yardımcı olacak gibi görünüyor.

Her ne kadar sayısız eleştiriye maruz kalsa ve zaman zaman türlü skandallarla gündeme gelse de, Counter-Strike halen rekabetçi oyunların ve espor sahnesinin mihenk taşlarından biri. Çoğu ülkede oyuncuların espora ilk adımı atmalarına önayak olan bu efsane kolay kolay tahtı bırakacağa benzemiyor. Zaman ilerledikçe oyuncuların beklentileri kaçınılmaz olarak artıyor ancak Valve de özellikle kulvarındaki rekabetin farkına varmış olacak ki geçtiğimiz yıllara kıyasla oyuna bu sene daha hatırı sayılır bir destek vermeye başladı. Halihazırda Steam üzerinde piyasaya sürülmüş olan Broken Fang operasyonunu 127TL karşılığında satın alabilir ve yukarıda saydığımız tüm içeriklere anında sahip olabilirsiniz. Keyifli oyunlar!