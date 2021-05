CS:GO’nun tartışılan koç bug’ı geri döndü

Geçtiğimiz sene, Espor Dürüstlük Heyeti Esports Integrity Commission (EISC), CS:GO’da koç izleyici kamerasındaki bir hatayı bilinçli olarak lehlerinde kullanmasının ortaya çıkması sonrası 37 koçu cezalandırmıştı. Bu hatayı kullandığı gerekçesiyle banlanan koçlardan biri de Sergey "LMBT⁠" Bezhanov’du. LMBT, 7.5 ay sonra sunduğu kanıtlarla birlikte cezasının kaldırılmasını sağlamıştı. LMBT şimdi bu hatanın oyunda yeniden görüldüğünü söylüyor.

How the fuck it’s still there? Wasn’t in a coach sport for a while but now I see this ?!!!! @CSGO I though it was fixed... pic.twitter.com/GbkpiUqDhj