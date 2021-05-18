MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriCS:GO’nun tartışılan koç bug’ı geri döndü
GerieSpor CS:GO’nun tartışılan koç bug’ı geri döndü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
eSpor
Haber Giriş: 18.05.2021 - 14:45 | Son Güncelleme:

CS:GO’nun tartışılan koç bug’ı geri döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CS:GO’nun tartışılan koç bug’ı geri döndü

Geçmişte bazı koçların ceza almasına sebep olan ve koçların gözlemci modunda haksız üstünlük elde etmesini sağlayan hata, düzeltilmiş olmasında karşın oyuna geri dönmüş gibi görünüyor.

Geçtiğimiz sene, Espor Dürüstlük Heyeti Esports Integrity Commission (EISC), CS:GO’da koç izleyici kamerasındaki bir hatayı bilinçli olarak lehlerinde kullanmasının ortaya çıkması sonrası 37 koçu cezalandırmıştı. Bu hatayı kullandığı gerekçesiyle banlanan koçlardan biri de  Sergey "LMBT⁠" Bezhanov’du. LMBT, 7.5 ay sonra sunduğu kanıtlarla birlikte cezasının kaldırılmasını sağlamıştı. LMBT şimdi bu hatanın oyunda yeniden görüldüğünü söylüyor.

Valve tarafından düzeltilen hata, görünen o ki CS:GO’ya geri döndü. LMBT, Twitter’da konuyla ilgili yaptığı bir paylaşımda şu ifadelere yer verdi:  “Bu hata nasıl oluyor da hâlâ oyunda? Bir süredir yoktu ama şimdi yeniden oyunda aynı hata var?!!! CS:GO, bunu düzelttiğinizi sanıyordum.”. Durumu gösteren bir videoyu da ekleyen koç, Tweet’inde CS:GO’yu da etiketledi.

Henüz CS:GO tarafından gelmiş bir açıklama olmamakla beraber, geliştiricilerin sorunun farkına vardığı zaman hemen düzeltme için bir yamam yayınlaması bekleniyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi