CS:GO’nun tartışılan koç bug’ı geri döndü
Geçmişte bazı koçların ceza almasına sebep olan ve koçların gözlemci modunda haksız üstünlük elde etmesini sağlayan hata, düzeltilmiş olmasında karşın oyuna geri dönmüş gibi görünüyor.
Geçtiğimiz sene, Espor Dürüstlük Heyeti Esports Integrity Commission (EISC), CS:GO’da koç izleyici kamerasındaki bir hatayı bilinçli olarak lehlerinde kullanmasının ortaya çıkması sonrası 37 koçu cezalandırmıştı. Bu hatayı kullandığı gerekçesiyle banlanan koçlardan biri de Sergey "LMBT" Bezhanov’du. LMBT, 7.5 ay sonra sunduğu kanıtlarla birlikte cezasının kaldırılmasını sağlamıştı. LMBT şimdi bu hatanın oyunda yeniden görüldüğünü söylüyor.
How the fuck it’s still there? Wasn’t in a coach sport for a while but now I see this ?!!!! @CSGO I though it was fixed... pic.twitter.com/GbkpiUqDhj— Sergey LMBT Bezhanov (@LMBT_CSGO) May 15, 2021
Valve tarafından düzeltilen hata, görünen o ki CS:GO’ya geri döndü. LMBT, Twitter’da konuyla ilgili yaptığı bir paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Bu hata nasıl oluyor da hâlâ oyunda? Bir süredir yoktu ama şimdi yeniden oyunda aynı hata var?!!! CS:GO, bunu düzelttiğinizi sanıyordum.”. Durumu gösteren bir videoyu da ekleyen koç, Tweet’inde CS:GO’yu da etiketledi.
Henüz CS:GO tarafından gelmiş bir açıklama olmamakla beraber, geliştiricilerin sorunun farkına vardığı zaman hemen düzeltme için bir yamam yayınlaması bekleniyor.