CS:GO’da yeni operasyonla gelen hata konuşuluyor

Valve’in popüler nişancı oyunu CS:GO’nun yeni operasyonu Kırık Diş geleli henüz üç hafta oldu. Henüz operasyon yeni sayılır ve yavaş yavaş operasyon güncellemesiyle gelen hatalar da gün yüzüne çıkıyor. Bunlardan şu ana kadar açığa çıkanlardan en büyüğü yeni Ping sisteminin bir hatasını kullanarak duvar arkasından diğer oyuncuları görmeyi sağlayan bir bug.

Ping özelliğini haritanın belli bir kısmında kullandıktan sonra düşmanın oradan geçmesini beklemeniz gerekiyor. Düşman bu noktadan geçtiği zaman orada olduğu gösteren bir hata söz konusu.

Quite a critical bug with the in-game ping system showed on @m0NESY13's stream, whenever an enemy player walks into your visual ping symbol on screen it gives an indication that they're there @CSGO



Higher quality: https://t.co/MGGo3KtIx0 pic.twitter.com/nLQqtAbA5k