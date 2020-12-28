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Haber Giriş: 28.12.2020 - 11:42 | Son Güncelleme:

CS:GO’da yeni operasyonla gelen hata konuşuluyor

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CS:GO’da yeni operasyonla gelen hata konuşuluyor
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Yeni operasyonla ve güncellemeyle birlikte CS:GO’da küçük ancak oyun deneyimini büyük ölçüde kötü etkileyen bir hata fark edildi.

Valve’in popüler nişancı oyunu CS:GO’nun yeni operasyonu Kırık Diş geleli henüz üç hafta oldu. Henüz operasyon yeni sayılır ve yavaş yavaş operasyon güncellemesiyle gelen hatalar da gün yüzüne çıkıyor. Bunlardan şu ana kadar açığa çıkanlardan en büyüğü yeni Ping sisteminin bir hatasını kullanarak duvar arkasından diğer oyuncuları görmeyi sağlayan bir bug.

Ping özelliğini haritanın belli bir kısmında kullandıktan sonra düşmanın oradan geçmesini beklemeniz gerekiyor. Düşman bu noktadan geçtiği zaman orada olduğu gösteren bir hata söz konusu.

Don Haci, bu bug’ın örneğini Na’Vi’nin oyuncusu m0NESY’nin yayınından aldığı bir klibi paylaşarak gösterdi. Şu ana kadar düzeltilmemiş olan hatanın bilinen isimler tarafından da bildirilmesi ve dikkat çekmesi üzerine hatanın kısa sürede düzeltileceği tahmin ediliyor.

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