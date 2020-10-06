CS:GO’da harita avantajı nedir?

Büyük finale üst ve alt tablonun kazananları katılıyor. Algoritmaya göre üst tablonun kazananı, etkinlik boyunca daha iyi bir performans göstermiş sayılıyor. Ve bu performansı ödüllendirmek adına bu takıma ilk maçın geçeceği haritayı seçme ödülü verilmiş oluyor. Alt grubun kazananına karşı harita ve alan üstünlüğüne sahip olmaları ise kimilerine göre haksızlık olarak görülüyor.

Bo3 maçlarda bunun uygulanması pek çok kişi tarafından sorgulansa da üst gruptaki takıma bir el bir kez avantaj verilirken alt tablodaki takıma iki kez avantaj verilmiş oluyor.

Ancak her turnuva organizatörü harita avantajını farklı bir şekilde ele alıyor. Örneğin DOTA 2 The International organizatörleri üst ve alt tablodaki takımlara eşit ayrıcalık tanıyor.