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Haber Giriş: 06.10.2020 - 09:47 | Son Güncelleme:

CS:GO’da harita avantajı nedir?

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CS:GO’da harita avantajı nedir?
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CS:GO’da harita avantajı son zamanlarda da sık dillendirilmeye başlayan ancak uzun zamandır olan ve kullanılan bir durum. Üst ve alt ‘bracket’ yani tablo olan turnuvalarda üst tablonun kazananı bir harita üstünlüğü kazanmış oluyor.

Büyük finale üst ve alt tablonun kazananları katılıyor. Algoritmaya göre üst tablonun kazananı, etkinlik boyunca daha iyi bir performans göstermiş sayılıyor. Ve bu performansı ödüllendirmek adına bu takıma ilk maçın geçeceği haritayı seçme ödülü verilmiş oluyor. Alt grubun kazananına karşı harita ve alan üstünlüğüne sahip olmaları ise kimilerine göre haksızlık olarak görülüyor.

Bo3 maçlarda bunun uygulanması pek çok kişi tarafından sorgulansa da üst gruptaki takıma bir el bir kez avantaj verilirken alt tablodaki takıma iki kez avantaj verilmiş oluyor.

Ancak her turnuva organizatörü harita avantajını farklı bir şekilde ele alıyor. Örneğin DOTA 2 The International organizatörleri üst ve alt tablodaki takımlara eşit ayrıcalık tanıyor.

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