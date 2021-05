CS:GO’da C4 hatası, wallhack görevi görüyor

CS:GO’da zaman zaman oyun zevkini bozan pek çok hata ile karşılaşılıyor. Bazıları diğerlerine kıyasla daha kötü olsa da sh1ck isimli kullanıcı tarafından bulunan hata, oyuncuların adil rekabet etmesinin önünde büyük bir engel oluşturuyor.

Bu hata ise C4 patlayıcısı sayesinde ortaya çıktığı için sadece oyunda Terörist olarak oyuncular tarafından kullanılabiliyor. C4 patlayıcının çıkardığı ışıkla birlikte oyuncular karşı tarafın oyuncularının yerini görebiliyor.

Hatanın oyun içinde yakalanmış bir klipi de sosyal medya üzerinden paylaşılarak CS:GO etiketlendi.

🆘 GAMEBREAKING BUG @CSGO



There is a "legal wallhack" that works when you look through the light bulb on the bomb pic.twitter.com/BNGjNXAB4N