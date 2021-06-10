CS:GO’da 9 Haziran yamasıyla birlikte Pitstop’a değişiklikler geliyor

Valve 6 Haziran tarihinde büyük bir yamayla birlikte derecesiz maçları oyuna getirmiş, dereceli maçları sadece Prime oyunculara özel yapmış ve ücretsiz hesapların pek çok özelliğini kısıtlamıştı. Bunun hemen üç gün sonrasında gelen güncelleme ise ufak birkaç değişiklik içeriyor. Bu yama ise Pitshop ve SDK (Software Development Kit) iyileştirmelerine odaklanıyor.

SDK’ye gelen bazı yenilikler:

Yapay zeka davranış ağacı güncellendi

Yeni “action_secondary_attack” nodu eklendi

Yeni “action_reload” ve “condition_is_reloading” nodları eklendi

Silah ve cephane için “AmmoCount/weapon_name” , “AmmoCount/current” , “condition_is_less”, “condition_is_equal” nodları geldi.

Wingman oyun modunda oynayan oyuncular için ise Pitstop haritasında bir takım iyileştirilmelere gidildi:

Tüm haritanda texture ve modeller yenilenerek grafik yükseltmesi yapıldı.

Optimizasyon iyileştirildi.

Drop-down’ın altındaki chubby kaldırıldı.

Işıklandırma ayarlamaları yapıldı.

Her ne kadar çok büyük bir güncelleme olmasa bile CS:GO’nun ufak ufak geliştirilmesi oyuncuları memnun ediyor. Wingman modu oyuncularını Pitstop haritasındaki yeniliklerden memnun olacağı kesin. SDK’ye gelen yeni nodlar ise harita yaratıcılarının oldukça işine yarayacak.