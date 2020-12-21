CS:GO kapışması için heyecan başlıyor!

Oluşturduğu ilgi çekici yayınlarla farkını ortaya koyan Red Bull Türkiye Twitch kanalı, 21 Aralık’ta da Red Bull #EnUzunGece programı ile oyunseverlere keyifli deneyimler sunuyor.

Oyunseverler yılın en uzun gecesinde Red Bull Türkiye Twitch kanalında ünlü yayıncılar Cantuğ “UNLOST” Özsoy, Necati "ZEON" Akçay, Berke ‘’RIP’’ Tepe, Alp TV, Alihan ‘'deNc'’ İpek, Red Bull sporcusu Mehmet ‘’cNed’’ İpek, Futbolist takımından Sterben ve Marqnue ile buluşacak.

Ünlü yayıncılar, Türkiye’nin en büyük CS:GO kapışması olan Red Bull Flick için özel tasarlanmış 5 farklı oyun modu sunan haritalarda 4 takıma ayrılıp duo olarak en uzun gecenin yıldızı olmak için mücadele edecek.