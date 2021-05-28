CS:GO hayranı bir oyuncu, oyunun Nintendo DS versiyonunu oluşturdu

Bir CS:GO hayranı, oldukça popüler olan Counter Strike oyununu NDS için uyarlamayı başardı. İkonik de_dust2 haritası yanı sıra klasik bomba imha modu da bu versiyona dâhil edildi.

Bu fan yapımı versiyonda klasik rekabetçi oyunun düşmanı öldürmek, tur sonunda geri doğmak, C4 kurmak ve imha etmek gibi bazı mekanikleri kullanıldı.

Oyunun yapımcısı “Fewnity” bazı oynanış videoları ve de_dust2 haritasından görüntüler de paylaştı. Harita görünüşe göre Counter Strike 1.6’nın de_dust2’si ile aynı yapıya ve görsellere sahip.

Counter Strike on Nintendo DS 🕹️

I think I will publish the game source code later (game and server) ^^#gamedev #indiedev pic.twitter.com/DbQU8kAUeO — Fewnity (@Fewnity) February 15, 2021

Oyuncu aynı zamanda tek başına oynamak isteyen kişiler için çevrimdışı botların oyuna eklendiğini ve ilerleyen günlerde çevrimiçi botların da oyuna ekleneceğini duyurdu.

Görseller genel olarak Counter Strike’a benzese de NDS’in limitlerinden dolayı oynanış ve grafik kalitesi kısıtlı imkanlar sebebiyle oldukça aşağıya çekilmiş durumda.

Counter Strike’in NDS versiyonu hala geliştirme aşamasında ve oyuncuların yakın bir zamanda taşınabilir konsollarından oyuna ulaşabilmeleri bekleniyor.