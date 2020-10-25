CS:GO 2.0 Hakkındaki Söylentiler Artıyor

Valorant’ın çıkmasıyla birçok oyuncu kaybeden ve oyunun yavaş yavaş öldüğü haberlerinin çoğalmasıyla CS:GO aksiyon almış ve bir takım güncellemeler getirmişti.

Gelecekte yine büyük CS:GO güncellemeleri görünüyor. Şirket içinden sızdırıldığı iddia edilen bilgilere göre oyuna üç yeni oyun modu gelecek ve Source 2’ye de büyük eklemeler yapılacak.

Portekizli profesyonel CS:GO oyuncusu Nuno "BhT-" Silva’nın Twitter’dan yaptığı paylaşıma göre oyuna gelecek modlardan biri Payday’deki bir ‘Hesit’ yani soygun modu olacak. Geleceğini düşündüğü diğer modlar retake ve 1v1/2v2 modları.

Bu yeni modların yanı sıra birkaç ay önce sızan bilgilere göre Office, Mirage ve Tuscan haritalarına da bazı değişiklikler yapılacak. Yine aynı şekilde Danger Zone moduna da hatırı sayılır değişiklikler geleceği de iddia edilmişti.

CS:GO’ya ilişkin diğer bir söylenti ise Source 2 portunun neredeyse tamamlandığı. Bu sebeple önümüzdeki aylarda da Source 2 güncellemesi gelmesi bekleniyor.

Ancak bu bilgilerin hiçbiri henüz Valve tarafından doğrulanmış değil. Ancak söylentiler doğrurysa CS:GO’nun kaybettiği oyuncuların bir kısmını kazanması olası gibi görünüyor.