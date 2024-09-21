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Crystal Palace - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig Crystal Palace Manchester United maçı canlı izle

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Crystal Palace - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Premier Lig Crystal Palace Manchester United maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 17:07

Premier Lig Crystal Palace Manchester United günün karşılaşmaları arasında yer alıyor. Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, Oliver Glasner yönetimindeki Crystal Palace karşılaşmasından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Manchester United’da kritik karşılaşma öncesinde Leny Yoro, Shaw, Macia, Daniel Gore, Mason Mount gibi oyuncuların sakatlıkları bulunuyor. Peki, Crystal Palace - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig Crystal Palace Manchester United maçı canlı izle

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İngiltere Premier Lig’in 5. haftasında Crystal Palace Manchester United’ı konuk ediyor. Londra'da bulunan Selhurst Park Stadyumu'nda oynanacak Crystal Palace - Manchester United maçı detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. 10. sırada bulunan Manchester United, Crystal Palace deplasmanından üç puanla ayrılarak ligde üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Peki, Liverpool - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları...

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?

Crystal Palace Manchester United maçı 21 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 19:30’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

PREMİER LİG PUAN DURUMU VE SIRALAMASI

1- Manchester City 12 puan

2- Arsenal 10 puan

3- Newcastle United 10 puan

4- Liverpool 9 puan

5- Aston Villa 9 puan

6-Brighton 8 puan

7-Nottingham Forest 8 puan

8- Chelsea 7 puan

 

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