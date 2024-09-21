Crystal Palace - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig Crystal Palace Manchester United maçı canlı izle

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İngiltere Premier Lig’in 5. haftasında Crystal Palace Manchester United’ı konuk ediyor. Londra'da bulunan Selhurst Park Stadyumu'nda oynanacak Crystal Palace - Manchester United maçı detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. 10. sırada bulunan Manchester United, Crystal Palace deplasmanından üç puanla ayrılarak ligde üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Peki, Liverpool - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları...

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?

Crystal Palace Manchester United maçı 21 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 19:30’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

PREMİER LİG PUAN DURUMU VE SIRALAMASI

1- Manchester City 12 puan

2- Arsenal 10 puan

3- Newcastle United 10 puan

4- Liverpool 9 puan

5- Aston Villa 9 puan

6-Brighton 8 puan

7-Nottingham Forest 8 puan

8- Chelsea 7 puan