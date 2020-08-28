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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 13:12 | Son Güncelleme:

Crystal Palace, Eberechi Eze'yi transfer etti

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Crystal Palace, Eberechi Eze'yi transfer etti
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İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Queens Park Rangers'tan Eberechi Eze'yi kadrosuna kattı.

Crystal Palace Kulübü, 22 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz futbolcu Eze ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında Crystal Palace'ın transfer için bonuslarla birlikte 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Profesyonel kariyerine 2016'da Queens Park Rangers formasıyla başlayan hücuma dönük orta saha oyuncusu Eze, geçen sezon takımıyla İngiltere Championship'te 46 maça çıkmış ve 14 gol atmıştı.

Crystal Palace, Eberechi Ezeyi transfer etti

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