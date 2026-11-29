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Crystal Palace ile Hull City, Premier Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geldi.

Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi Hull City 3-2 kazandı.

Konuk ekip, ilk yarıda Oliver McBurnie'nin golüyle üstünlüğü yakaladı. İkinci yarıya da etkili başlayan Hull City, 48. dakikada Sorba Thomas'ın kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin 80. dakikasında sahneye çıkan Regan Slater, skoru 3-0'a getirdi.

Konuk ekibe 90. dakikada Jørgen Strand Larsen ve 90+5. dakikada Adam Wharton ile bulduğu goller yetmedi.

Bu sonuçla birlikte Hull City, üst üste ikinci kez kazanarak puanını 17'ye çıkardı. Crystal Palace ise bu mağlubiyetin ardından 7 puanla ligin son sırasında yer aldı.

Ligin 13. haftasında Hull City, Nottingham Forest'ı konuk edecek. Crystal Palace ise Chelsea deplasmanında çıkış arayacak.