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Futbol
Haber Giriş: 01.05.2021 - 17:09 | Son Güncelleme:

Crystal Palace 0 - 2 Manchester City (Maç özeti)

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Manchester City, Crystal Palace'ı 2-0 yenerek Premier Lig şampiyonluğuna yaklaştı. Manchester City, yarın Manchester United'ın Liverpool'a yenilmesi halinde bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında lider Manchester City, puan tablosunun orta sıralarındaki Crystal Palace'a konuk oldu.

Manchester City, Agüero'nun 57 ve Torres'in 59. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Puanını 80'e çıkaran Manchester City, maç fazlasıyla 2. sıradaki Manchester United ile arasındaki farkı 13 puana yükseltti. Crystal Palace ise 38 puanda kaldı.

Manchester City, yarın Manchester United'ın Liverpool'a yenilmesi halinde son 4 sezonda 3'üncü, tarihindeki 7. lig şampiyonluğuna ulaşacak.

Crystal Palace 0 - 2 Manchester City (Maç özeti)

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