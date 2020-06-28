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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.06.2020 - 12:35,Son Güncelleme:

Cruz Azul'da koronavirüs şoku! 22 kişi pozitif...

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Cruz Azul'da koronavirüs şoku! 22 kişi pozitif...
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Meksika Birinci Futbol Ligi (Liga MX) ekibi Cruz Azul'de 22 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Cruz Azul Kulübü, futbolcular ve teknik ekibe yapılan testler sonucu kadın takımından 14, erkek takımından 8 kişide koronavirüse rastlandığını duyurdu.

Koronavirüse yakalanan kişilerin isimleri verilmezken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözlem altında tutularak tedavilerine başlandığı belirtildi.

Meksika'da salgın nedeniyle 2019-2020 sezonu kapanış ligi iptal edilmişti. 2020-2021 sezonu açılış liginin ise 24 Temmuz'da seyircisiz olarak başlatılmasının planlandığı açıklanmıştı.

 

Cruz Azulda koronavirüs şoku 22 kişi pozitif...

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