Crunch nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Crunch hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

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Crunch, mekik ile benzerliği ile dikkat çeken ve en basit hareketlerden birisi olan egzersiz biçimidir. Crunch hareketi ilk olarak ön karın kaslarının çalışmasını sağlar ve vücut ağırlığınızın şekillenmesine büyük yardımcı olan harekettir.

Crunch Nedir?

Crunch, günümüz spor salonlarında en fazla tavsiye edilen bir egzersiz çeşididir. Crunch hareketinin yapımı oldukça kolay olmakta ve mekik hareketi ile benzerliği ile bilinmektedir. Crunch hareketi sırtüstü yere yatmak, ayak tabanlarını yere koyarak dizleri kırmak ve elleri başınızın arkasına getirerek, gövdeyi üst kürek kemiklerine kadar kaldırarak yapılan bir egzersizdir.

Crunch Ne İşe Yarar?

Crunch hareketi öncelikli olarak karın kaslarınızın şekillenmesine ve ön karın kaslarınızın düzgün çalışmasına yardımcı olmaktadır. Herhangi bir spor aletine ihtiyaç duymadan yapılabilecek olan crunch hareketi, üst karın bölgenizin daha pürüzsüz ve estetik görünümü elde etmenize olanak sağlamaktadır.

Crunch Nasıl Yapılır?

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Crunch nasıl yapılır sorusu sporseverler tarafından merak edilmektedir. Doğru şekilde crunch hareketi yapmak için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

- Crunch hareketine başlamak için ilk olarak sırtüstü yere yatılması gerekir.

- Daha sonra ayak tabanlarının yere sabit olmasını sağlamak ve sonrasında dizlerin kırılmasına dikkat etmek gerekir.

- Bu işlemlerin ardından elleri başın arkasında yerleştirin ve üst gövde kısmınızı, kürek kemiklerinizin yerden kalkacağı zamana kadar hava kaldırın.

- Yukarı kaldırma sırasında karın kaslarınızı mümkün olan en üst sınırda sıkmaya özen gösterin ancak bu sırada ayaklarınızın yerden kalkmamasına dikkat edin.

- Son olarak karın kaslarınız sıkılı olacak şekilde gövdenizi tekrar yere indirin.

Crunch Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Crunch hareketi vücutta ön karın kaslarını aktif olarak çalıştırmaktadır. Bu sırada diğer kasların çalışmasını durduran crunch, bölgenin daha sıkı olmasını sağlar. Ayrıca karın bölgesindeki kasları hızlandırmakta ve yağlanmaların önüne geçmektedir.

Crunch Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

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Spora yeni başlayan kişiler, bazı önemli egzersizlerin yapılması konusunda bilinçsizdir. En önemli hareketlerden birisi olan crunch hareketini yaparken de bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Crunch yaparken dikkat edilmesi gereken işlemler şu şekilde sıralanmaktadır:

- Crunch hareketine başlarken, kişinin ayaklarının yerden kesilmemesine dikkat etmesi gerekmektedir.

- Hareketi yaparken sıkça yapılan yanlışlardan birisi de karın kaslarının sıkılmaması gelmektedir. Crunch sırasında karın kaslarını sıkmak ve mümkün olduğunca sıkışık hale getirmek oldukça önemlidir.

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- Egzersiz anında kürek kemiklerinin yerden kesilmesi ve yükseltilerek yere değmemesine mutlaka dikkat edilmelidir. Aksi taktirde hareketten beklenen sonuç alınması oldukça zora girecektir.

Söz konusu olan üç temel noktaya dikkat edilmesi durumunda yaklaşık 1 hafta kadar süre içinde crunch hareketi ile birlikte en yüksek sonuca ulaşmak ve kaslardaki kuvvetlenmenin farkına varmak mümkün olmaktadır. Beklenen sonucu yakalamak için ise hareketin başlarında insanın kendini mutlaka zorlaması ve hareketi bahsedilen noktalara dikkat ederek yapması, en doğru sonuca ulaşması için oldukça yeterlidir.

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Crunch Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

Crunch hareketine alternatif olan en temel egzersiz mekik hareketidir. Mekik crunch hareketine oldukça benzerdir. Bu nedenle günümüzde crunch yerine mekik hareketini tercih eden kişilerin sayısı bir hayli fazladır. Crunch yerine mekik hareketini deneyerek beklenen sonucu almak mümkündür.

Crunch Faydaları Var mıdır?

Crunch hareketinin pek çok farklı faydası bulunmaktadır. Crunch karın kaslarının daha dayanıklı olmasını sağlar. Aynı zamanda crunch six pack kaslarının gelişmesinde oldukça payda sahibidir. Crunch hareketi ile birlikte karın bölgesinde yer alan yağlardan kurtulmak son derece kolay olmaktadır. Düzenli crunch hareketi sonrası daha sıkı bir karın kasına sahip olmak mümkün olmaktadır. Ayrıca crunch hareketi abdominal kaslarının gelişmesini ve üst karın bölgesinin daha kuvvetli olması konusunda faydaları da bulunmaktadır.