Crsytal Palace 0-2 Manchester United
İngiltere Premier Lig 36. hafta karşılaşmasında Manchester United, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını devam ettirdi.
Selhurst Park Stadı'nda Crystal Palace'a konuk olan Manchester United, maçın ilk yarısını Marcus Rashford'un 45 1. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.
Maçın ikinci yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan Manchester United, 78. dakikada Anthony Martial'ın attığı golle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Manchester United, bu skorla puanını 62'ye çıkartırken, Crystal Palace 42 puanda kaldı.
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