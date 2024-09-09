Christoph Daum’un cenaze töreni 12 Eylül'de

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24 Ağustos 2024'te hayata gözlerini yuman Christoph Daum’un cenazesi ile ilgili detaylar belli oldu.

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ile Bursaspor'da görev alan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Alman teknik adamın naaşı 12 Eylül 2024 tarihinde RheinEnergie Stadyumu’ndan kaldırılacak.

Christoph Daum’un cenazesi 15.30’da başlayacak. Spor dünyasından önemli isimlerin de cenaze törenine katılacağı öğrenildi.

Biz de Spor Arena ailesi olarak Türk futboluna büyük hizmetler sunan Christoph Daum’a Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.