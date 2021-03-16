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Futbol
Haber Giriş: 16.03.2021 - 19:27 | Son Güncelleme:

Cristiano Ronaldo'yu yıkan haber!

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Cristiano Ronaldo'yu yıkan haber!

Geçtiğimiz günlerde attığı gollerle futbol tarihinin en golcü futbolcusu olan Cristiano Ronaldo, bugün dayısının ölüm haberiyle sarsıldı.

Spor Arena Dış Haber- Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun dayısı Jorge Aveiro, kansere karşı verdiği savaşı kaybetti. Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, hayatını kaybeden kardeşi Jorge için sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaptı.

Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, ölen kardeşi Jorge için şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşim... Tanrı senin anne-babamızın yanına gitmeni istedi. Oraya gidip bizler için dua eden bir yıldız daha olacaksın. Huzur içinde yat."

Ronaldo'nun kardeşleri Elma ve Katia da, dayıları için paylaşımlar yaptı.

Cristiano Ronaldoyu yıkan haber

Cristiano Ronaldoyu yıkan haber

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