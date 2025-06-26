Cristiano Ronaldo’yu resmen açıkladılar!

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Dünyaca ünlü star Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından çeşitli kulüplerle transfer görüşmesinde bulunuyordu.



Hem maddi açıdan hem da oynayacağı lig açısından kendine uygun bir takım arayan Ronaldo’ya sürpriz bir teklif geldi.



AL NASSR ‘YOLA DEVAM’ DEDİ

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun akıbeti belli oldu.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Sözleşmesi sona eren 40 yaşındaki yıldız futbolcu, Al Nassr ile 2027 yılına kadar yeniden anlaşmaya vardı.

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Suudi ekibindeki sözleşmesinin sonuna gelen Ronaldo kararını verdi. Al Nassr, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Hikaye devam ediyor' notuyla anlaşmayı duyurdu.

"AYNI TUTKU, AYNI HAYAL"

Ronaldo sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yeni bir bölüm başlıyor. Aynı tutku, aynı hayal. Haydi birlikte tarih yazalım." ifadelerini kullandı.



Al Nassr kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ronaldo’nun takımda kaldığını duyurdu.