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Cristiano Ronaldo’yu resmen açıkladılar!

Güncelleme Tarihi:

#Cristiano Ronaldo#Al Nassr#Transfer
Cristiano Ronaldo’yu resmen açıkladılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 16:20

Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, dünyaca ünlü starı Cristiano Ronaldo’nun takımda kaldığını resmen duyurdu.

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Dünyaca ünlü star Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından çeşitli kulüplerle transfer görüşmesinde bulunuyordu.

Cristiano Ronaldo’yu resmen açıkladılar

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Hem maddi açıdan hem da oynayacağı lig açısından kendine uygun bir takım arayan Ronaldo’ya sürpriz bir teklif geldi.

Cristiano Ronaldo’yu resmen açıkladılar

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AL NASSR ‘YOLA DEVAM’ DEDİ
40 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun akıbeti belli oldu.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Sözleşmesi sona eren 40 yaşındaki yıldız futbolcu, Al Nassr ile 2027 yılına kadar yeniden anlaşmaya vardı.

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Cristiano Ronaldo’yu resmen açıkladılar

Suudi ekibindeki sözleşmesinin sonuna gelen Ronaldo kararını verdi. Al Nassr, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Hikaye devam ediyor' notuyla anlaşmayı duyurdu.

"AYNI TUTKU, AYNI HAYAL"

Ronaldo sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yeni bir bölüm başlıyor. Aynı tutku, aynı hayal. Haydi birlikte tarih yazalım." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo’yu resmen açıkladılar

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Al Nassr kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ronaldo’nun takımda kaldığını duyurdu.

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#Cristiano Ronaldo#Al Nassr#Transfer

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