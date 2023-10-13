Cristiano Ronaldo'ya kırbaç cezası iddiası!

Haberin Devamı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, takımının Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Persepolis maçı öncesi İranlı ünlü ressam Fatemeh Hamami ile birlikte verdiği görüntü başına iş açabilir.

Ronaldo, İran deplasmanında ünlü ressam Fatemeh Hamami ile bir araya gelmiş, Hamami yaptığı portreleri Ronaldo'ya hediye etmişti.

İran basınında çıkan haberde İran yasalarına göre evli bir kadına dokunmanın zina suçuyla eş sayıldığı ve Ronaldo'nun 99 kırbaçla cezalandırabileceği iddia edildi.

Haberde Ronaldo'nun tekrar İran'a gitmesi halinde cezanın uygulanabileceği, Portekizli yıldızın pişman olduğunu dile getirmesi halinde affedileceği de ifade edildi.