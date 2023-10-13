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Cristiano Ronaldo'ya kırbaç cezası iddiası!

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#Ronaldo#Kırbaç#İran
Cristiano Ronaldoya kırbaç cezası iddiası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 16:52

Kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da devat eden Cristiano Ronaldo'nun Asya Şampiyonlar Ligi maçı için gittiği İran'da verdiği görüntü başını ağrıtabilir. Evli bir ressamla buluşan Portekizli yıldızın evli bir kadına dokunduğu için İran yasalarına göre kırbaç cezaslı alabileceği iddia edildi.

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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, takımının Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Persepolis maçı öncesi İranlı ünlü ressam Fatemeh Hamami ile birlikte verdiği görüntü başına iş açabilir.

Ronaldo, İran deplasmanında ünlü ressam Fatemeh Hamami ile bir araya gelmiş, Hamami yaptığı portreleri Ronaldo'ya hediye etmişti.

İran basınında çıkan haberde İran yasalarına göre evli bir kadına dokunmanın zina suçuyla eş sayıldığı ve Ronaldo'nun 99 kırbaçla cezalandırabileceği iddia edildi.

Haberde Ronaldo'nun tekrar İran'a gitmesi halinde cezanın uygulanabileceği, Portekizli yıldızın pişman olduğunu dile getirmesi halinde affedileceği de ifade edildi.

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#Ronaldo#Kırbaç#İran

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