Cristiano Ronaldo'ya fark atan gizemli kral! Youssef En-Nesyri için tribün desteği çok kritik

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F.Bahçe’nin, 20 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul ettiği Youssef En-Nesyri, transferi gerçekleştiği takdirde Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olacak. Faslı santrforun 24 saat içinde kararını bildirmesi beklenirken, Sevilla Kulübü Sözcüsü Javier Santos’un, “En-Nesyri Fenerbahçe’ye katılmaya çok yakın” şeklindeki açıklaması bu transferin yüzde 99 bittiği şeklinde yorumlandı. 2020 yılında 20 milyon Euro bonservis bedeliyle geldiği Sevilla’nın en önemli hücum silahı olan En-Nesyri, tam anlamıyla gizemlerle dolu bir kişiliğe sahip.

SOKAK FUTBOLU OYNAYARAK BÜYÜDÜ

Youssef En-Nesyri, futbol aşığı bir ailenin içinde büyüdü. Üç çocuklu bir ailenin en küçük bireyi olan Youssef’in bir ağabeyi, bir de ablası var. Babası Rachid En-Nesyri sayesinde tüm ailenin en büyük tutkularından biri futbol oldu. Uzun boylu ve güçlü fiziğinin getirdiği avantaj sayesinde çocukluğundan beri spora çok yatkın olan Youssef En-Nesyri, sokak futbolu oynayarak büyüdü. Fas Kralı Muhammed VI, sokaktaki yetenekli çocukları keşfetmek için ülkede bir futbol projesi başlattı. En-Nesyri de o programdan yararlanma şansına erişen çocuklar arasındaydı.

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KARİYERİNİN TAMAMINI İSPANYA’DA

Orta halli bir ailenin çocuğu olmasına rağmen Muhammed VI Akademisi sayesinde yükselişi başladı. Kariyerinin tamamını İspanya’nın Malaga, Leganes ve Sevilla takımlarında geçiren Youssef En-Nesyri’nin özel hayatı hakkında bilgi edinmek neredeyse imkansız. Bekar olmasına rağmen üç çocuğu bulunan En-Nesyri, ailesine dair her şeyi gözlerden uzakta yaşıyor. Çocuklarının annesi hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Çocuklarının kimliklerini de aynı hassasiyetle saklayan oyuncu röportaj vermeyi de sevmiyor. Kariyeri boyunca sadece birkaç röportaj verdi.

EN-NESYRi iÇiN TRiBÜN DESTEĞi ÇOK KRiTiK

En-Nesyri için en önemli şeylerden biri taraftar desteği. Marca gazetesine verdiği bir röportajda konuyla ilgili düşüncesini şöyle açıklıyor: “Bir oyuncuya gereken değeri verip desteklemezseniz, size hiçbir şey vermeyeceğini bilmelisiniz. Ama desteklerseniz size çok şey verir.” Hayat felsefesini ‘gol ve iş’ diye özetleyen En-Nesyri, kendisini cilalanması gereken kaba bir elmas olarak gösterenlere, “Ben dışarıda değil sahada konuşmayı tercih ediyorum” cevabını veriyor.

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RONALDO’YU HEM ELEDi HEM DE REKORUNU KIRDI

En-Nesyri, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz’i 1-0 yendikleri maçta attığı golle Ronaldo’yu hem eledi hem de yükselme rekorunu kırdı. Ronaldo, 2019’da Juventus formasıyla Sampdoria’ya sıçrayarak attığı golde 2.5 metreye yükselmişti. En-Nesyri ise 2.78 metreye çıktı.

FiZiK GÜCÜ VE SÜRATiYLE ÜNLÜ

1.92 metre boyundaki Youssef En-Nesyri’nin en önemli özellikleri, fiziksel açıdan çok güçlü olması ve sürati. Savunma arkası koşuları ustaca yapan ve bu sayede çok fazla gol pozisyonu bulabilen Faslı futbolcu, hava toplarındaki başarısıyla da biliniyor.

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MAURO iCARDi: KULÜPLER ONUN iÇiN 73 MiLYON EURO ÖDEDi

Mauro İcardi’nin bonservisi için 4 kulüp toplam 73 milyon Euro ödedi (İnter 13, Paris Saint-Germain 50, Galatasaray 10 milyon Euro).

KAZANDIĞI KUPALAR VE LiG ZAFERLERi

· 2 SÜPER LIG

· 1 TFF SÜPER KUPA

· 2 FRANSA LIGI

· 2 FRANSA KUPASI

· 2 FRANSA SÜPER KUPASI

· 1 FRANSA LIG KUPASI

MİLLİ TAKIM KARİYERİ:

Mauro İcardi, başarılı kulüp kariyerine karşın Arjantin Milli Takımı’nda 8 kez oynayabildi.

CİRO iMMOBiLE

İtalya'nın en kariyerli santrforları arasında yer alan Ciro İmmobile, Serie A’da 4, Serie B’de 1 ve UEFA Avrupa Ligi’nde 1 kez gol kralı oldu