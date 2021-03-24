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GeriFutbol Cristiano Ronaldo'ya çok sert eleştiri! 'Sadece kendini düşünüyor...'
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Futbol
Haber Giriş: 24.03.2021 - 13:38 | Son Güncelleme:

Cristiano Ronaldo'ya çok sert eleştiri! 'Sadece kendini düşünüyor...'

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Cristiano Ronaldo'ya çok sert eleştiri! 'Sadece kendini düşünüyor...'

İtalyan efsane futbolcu Antonio Cassano, Juventus ile Şampiyonlar Ligi'nden elenen Cristiano Ronaldo hakkında sert eleştiriler yaptı.

Spor Arena Dış Haber- Antonio Cassano, Christian Vieri'nin Twitch yayınına konuk oldu ve Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'yu ağır sözlerle eleştirdi.

Ronaldo'nun geçen sezon da Sarri'nin takımında en büyük problem olduğunu söyleyen Cassano; "Şimdi ve Pirlo'nun en büyük sınavı Ronaldo. Juventus Ronaldo olmadan daha iyi oynayabilir. İddia ediyorum Ronaldo olmasa şampiyonluk yarışında daha ileride olabilirlerdi. Eğer kadronuzda Ronaldo varsa topu ona atmak zorunda hissediyorsunuz. Ronaldo'nun takımı düşündüğü yok. Tek düşündüğü şey gol atmak ve rekor kırmak." diye konuştu.

Cristiano Ronaldoya çok sert eleştiri Sadece kendini düşünüyor...

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