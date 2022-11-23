Cristiano Ronaldo'ya 2 maç men cezası! Manchester United'dan ayrıldı ama...

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Dünya Kupası arasında verdiği röportaj sonrası dün akşam Manchester United ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucu fesheden Cristiano Ronaldo'ya bir kötü haber daha geldi.

Geçen sezon deplasmanda Everton'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından soyunma odasına giderken kendisini çekmeye çalışan minik Everton taraftarının telefonunu alıp yere vuran ve kırılmasına sebep olan Ronaldo büyük eleştiri almıştı.

İngiltere Futbol Federasyonu, Portekizli yıldızın cezasını açıkladı: 2 maç men ve 50 bin pound.

PREMIER LIG TAKIMINA GİDERSE CEZASINI ÇEKECEK

Manchester United'dan resmen ayrılan ve Luis Suarez ile birlikte Dünya Kupası'nda forma giyen kulüpsüz iki futbolcudan biri olan Ronaldo, 2 maçlık cezasını Premier Lig'de bir kulübe transfer olması halinde çekecek.

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