Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriDünya Kupası 2022 Haberleri

Cristiano Ronaldo'ya 2 maç men cezası! Manchester United'dan ayrıldı ama...

Güncelleme Tarihi:

#Cristiano Ronaldo#Manchester United#Portekiz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 17:26

Manchester United ile sözleşmesini fesheden ve takımdan ayrılan Cristiano Ronaldo'ya bir kötü haber daha geldi. İngiltere Futbol Federasyonu, geçen sezon Everton maçında bir taraftarın telefonunu yere atıp kırdığı gerekçesiyle Portekizli yıldıza iki maç men ve 50 bin pound para cezası verdi.

Haberin Devamı

Dünya Kupası arasında verdiği röportaj sonrası dün akşam Manchester United ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucu fesheden Cristiano Ronaldo'ya bir kötü haber daha geldi.

Gözden Kaçmasın

2022 Dünya Kupasında Cristiano Ronaldodan başka bunu yaşayan yok Yeni saatinde Real Madrid mesajı mı gizli 6 aylık teklif şaşkınlığı...2022 Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'dan başka bunu yaşayan yok! Yeni saatinde Real Madrid mesajı mı gizli? 6 aylık teklif şaşkınlığı...Haberi görüntüle

Geçen sezon deplasmanda Everton'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından soyunma odasına giderken kendisini çekmeye çalışan minik Everton taraftarının telefonunu alıp yere vuran ve kırılmasına sebep olan Ronaldo büyük eleştiri almıştı.

İngiltere Futbol Federasyonu, Portekizli yıldızın cezasını açıkladı: 2 maç men ve 50 bin pound.

Gözden Kaçmasın

Ronaldo ile Messinin ikonik fotoğrafı Satranç dizilişinde tarihi gönderme, kamera arkası görüntülerde büyük hayal kırıklığı...Ronaldo ile Messi'nin ikonik fotoğrafı! Satranç dizilişinde tarihi gönderme, kamera arkası görüntülerde büyük hayal kırıklığı...Haberi görüntüle

PREMIER LIG TAKIMINA GİDERSE CEZASINI ÇEKECEK

Manchester United'dan resmen ayrılan ve Luis Suarez ile birlikte Dünya Kupası'nda forma giyen kulüpsüz iki futbolcudan biri olan Ronaldo, 2 maçlık cezasını Premier Lig'de bir kulübe transfer olması halinde çekecek.

Haberin Devamı

Cristiano Ronaldoya 2 maç men cezası Manchester Uniteddan ayrıldı ama...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cristiano Ronaldo#Manchester United#Portekiz

BAKMADAN GEÇME!

Son Dakika Deprem Haberi: Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi... 1i ağır 68 yaralı

Son Dakika Deprem Haberi: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi... 1'i ağır 68 yaralı

#DEPREM
Dünya Kupasındaki maçlara neden bu kadar uzun duraklama süreleri ekleniyor | 4 SORU 4 YANIT

Dünya Kupası'ndaki maçlara neden bu kadar uzun duraklama süreleri ekleniyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Dünya Kupası
Düzce depremiyle ilgili 8 SORU 8 YANIT | Süresi ve derinliği ne ifade ediyor Marmara depremi için sinyal mi

Düzce depremiyle ilgili 8 SORU 8 YANIT | Süresi ve derinliği ne ifade ediyor? Marmara depremi için sinyal mi?

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Son Dakika Deprem Haberi: Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi... 1i ağır 68 yaralı

Son Dakika Deprem Haberi: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi... 1'i ağır 68 yaralı

#DEPREM
Dünya Kupasındaki maçlara neden bu kadar uzun duraklama süreleri ekleniyor | 4 SORU 4 YANIT

Dünya Kupası'ndaki maçlara neden bu kadar uzun duraklama süreleri ekleniyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Dünya Kupası
Düzce depremiyle ilgili 8 SORU 8 YANIT | Süresi ve derinliği ne ifade ediyor Marmara depremi için sinyal mi

Düzce depremiyle ilgili 8 SORU 8 YANIT | Süresi ve derinliği ne ifade ediyor? Marmara depremi için sinyal mi?

#Deprem