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Futbol
Haber Giriş: 15.03.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

Cristiano Ronaldo'nun transferi için Zidane'dan son dakika açıklaması!

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Cristiano Ronaldo'nun transferi için Zidane'dan son dakika açıklaması!

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, takıma geri döneceği iddia edilen Cristiano Ronaldo hakkında ilk kez bu kadar net konuştu.

Spor Arena Dış Haber | Juventus'tan ayrılıp sene sonu Real Madrid'e döneceği iddia edilen Cristiano Ronaldo hakkında flaş bir açıklama geldi.

Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, Sky Sport'a yaptığı açıklamada ''Ronaldo'nun Real Madrid'e döneceği iddiaları doğru mu? Evet, olabilir... Cristiano'yu çok yakından tanıyoruz. Ancak şu an Juventus'un oyuncusu ve buna saygı duymamız gerek. Başka bir kulüpte oynuyor. Gelecekte neler olacağını görürüz.'' sözlerini kullandı.

JUVENTUS'UN TALEBİ DE BELLİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde Corrierre dello Sport, Juventus'un, 3 yıl önce 117 milyon euro ödediği Cristiano Ronaldo'nun satılması için Real Madrid'den 29 milyon euro talep ettiğini duyurmuştu.

 
 
 
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SON SÖZ REAL MADRID BAŞKANINDA

İspanyol basını ise Ronaldo'nun menajeri Jorge Medes'in Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile görüştüğünü ve transferin tamamlanması için Perez'in son sözü söyleyeceğini belirtmişti.

Zidane, geçtiğimiz günlerde de Ronaldo hakkında konuşmuş ve ''Ronaldo'yu ne kadar çok sevdiğimizi herkes biliyor. Onun burada yaptıkları belli. Burada tarih yazmış bir futbolcu.'' şeklinde konuşmuştu.

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