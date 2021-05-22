Cristiano Ronaldo'nun transferi için Manchester United'dan ilk hamle! Juventus'un istediği bonservis...

Spor Arena Dış Haber - Juventus'la olan sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmasına karşın İtalyan ekibinden ayrılacağı konuşulan Cristiano Ronaldo için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İspanyol AS Gazetesi, İngiliz devi Manchester United'ın eski futbolcusu Ronaldo'nun transferi için ilk resmi teması kurduğunu yazdı. Juventus'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamama ihtimaline karşın Portekizli oyuncuyla görüşmeye başlayan United'ın transfer operasyonunu şekillendirdiği belirtildi.

SOLSKJAER'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Ronaldo ile telefonda görüştüğü ve 36 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Manchester United'a geri dönmesinden mutluluk duyacağını söylediği ifade edildi.

Öte yandan yıldız futbolcunun nişanlısı Georgina Rodriguez de Ronaldo'nun İngiltere'de oynamasına sıcak baktığı kaydedildi.

JUVENTUS 25 MİLYON EUROYA BIRAKACAK

Şampiyonlar Ligi bileti alınamaması halinde Juventus'un Ronaldo'nun ayrılmasına karşı çıkmayacağı ve 25 milyon euro karşılığında United'ın yolunu tutacağı kaydedildi. Juventus'un bu transferle, Ronaldo'nun 30 milyon euroluk maaşından da kurtularak rahatlayacağı haberdeki bir diğer bilgi olarak yer aldı.

Cumartesi ve Pazar günü oynanacak son maçlarla bitecek olan İtalya Serie A'da Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmesi için, önce kendi maçını kazanması ve sonrasında da Napoli ile Milan'ın puan kaybetmesi gerekiyor.

ANNESİ SPORTING'E GİTMESİNİ İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde Portekiz basınına konuşan yıldız futbolcunun annesi Dolores Aveiro, Ronaldo'nun ülkesindeki eski takımı Sporting'e dönmesi için elinden geleni yapacağını söylemişti.

Aveiro açıklamasında, "Onunla konuşacağım ve onu gelecek yıl geri dönmeye ikna etmeye çalışacağım. Alvalade Stadı'nda oynaması ve yeniden Sporting'in formasını giymesi harika olacak" ifadelerini kullanmıştı.

SASSUOLO MAÇINDA TARİHE GEÇTİ

Juventus'un Sassuolo ile oynadığı maçta ağları havalandıran ve İtalyan ekibindeki 100. golünü kaydeden Ronaldo, üç farklı takımda ve milli takımında 100 gol barajını aşan tarihteki tek futbolcu olarak tarihe geçti.

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