Cristiano Ronaldo'nun sözleri olay oldu: İnterneti sallayacağım

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Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, merak uyandıran bir açıklamada bulundu.

Futbolculuk döneminin sonlarına gelen 39 yaşındaki Ronaldo, YouTube kanalı açarak dijital dünyaya da bir giriş yapmıştı.

Yeşil sahalarda kırdığı rekorlara internette de devam Cristiano Ronaldo, kısa süre içerisinde milyonlarca aboneye ulaştığı yeni kanalında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Kanalına son olarak Rio Ferdinand'ı konuk alan 39 yaşındaki futbolcu, burada yaptığı açıklamada bir sonraki konuğuyla interneti sallayacağını kaydetti.

Eski takım arkadaşı Rio Ferdinand'ın "Tanınan bir isim mi?" sorusuna ise "Evet. Çok fazla" diyerek yanıt verdi.

Cristiano Ronaldo'nun merak uyandıran bu sözleri, sosyal medyada Lionel Messi'yi konuk edeceği şeklinde yorumlandı.