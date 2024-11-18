×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Cristiano Ronaldo'nun sözleri olay oldu: İnterneti sallayacağım

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Cristiano Ronaldo#Al Nassr
Cristiano Ronaldonun sözleri olay oldu: İnterneti sallayacağım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 01:27

Al-Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Youtube kanalına katılacak olan bir sonraki konuğuyla internet alemini sallayacağını söyledi.

Haberin Devamı

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, merak uyandıran bir açıklamada bulundu.

Futbolculuk döneminin sonlarına gelen 39 yaşındaki Ronaldo, YouTube kanalı açarak dijital dünyaya da bir giriş yapmıştı.

Yeşil sahalarda kırdığı rekorlara internette de devam Cristiano Ronaldo, kısa süre içerisinde milyonlarca aboneye ulaştığı yeni kanalında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Kanalına son olarak Rio Ferdinand'ı konuk alan 39 yaşındaki futbolcu, burada yaptığı açıklamada bir sonraki konuğuyla interneti sallayacağını kaydetti.

Eski takım arkadaşı Rio Ferdinand'ın "Tanınan bir isim mi?" sorusuna ise "Evet. Çok fazla" diyerek yanıt verdi.

Cristiano Ronaldo'nun merak uyandıran bu sözleri, sosyal medyada Lionel Messi'yi konuk edeceği şeklinde yorumlandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Cristiano Ronaldo#Al Nassr

BAKMADAN GEÇME!