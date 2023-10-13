Cristiano Ronaldo'nun penaltısı gündem oldu! 'Bismillah' dedi, vuruşu yaptı!

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Portekiz, EURO2024 Elemeleri'nde sahasında Slovakya ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Portekiz 3-2'lik skorla kazanırken goller 18. dakikada Ramos, 29 ve 72. dakikalarda Cristiano Ronaldo'dan geldi.
Portekiz'de 29. dakikada kazanılan penaltıda topun başın Cristiano Ronaldo topun başına geçti.
'BİSMİLLAH' DEDİ, ATIŞI KULLANDI
38 yaşındaki futbolcunun penaltı öncesi "Bismillah, Bismillah" dediği kameraya yansıdı.
Portekizli oyuncunun penaltısı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Cristiano Ronaldo, ocak ayından beri Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyiyor.
PORTEKİZ VE HOLLANDA GARANTİLEDİ
Gruplardaki maçlarının kazanan Portekiz ve Hollanda, EURO 2024 biletlerini garantiledi.
Elemelerde günün sonuçları;
Hollanda 1-2 Fransa
İrlanda Cumhuriyeti 0-2 Yunanistan
Estonya 0-2 Azerbaycan
Avusturya 2-3 Belçika
İzlanda 1-1 Lüksemburg
Lihtenştayn 0-2 Bosna Hersek
Cristiano Ronaldo penaltı kullanıyor👀— Spor Arena (@sporarena) October 13, 2023
"Bismillah"pic.twitter.com/NNPDojA5OW