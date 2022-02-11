Cristiano Ronaldo'nun oğlu Ronaldo Jr. Manchester United'a imza attı!

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Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr. transfer oldu.

Cristiano Junior, Manchester United'ın altyapısında forma giyecek.

11 yaşındaki Ronaldo, daha önce Juventus'un altyapısında oynamıştı.

'ONA BASKI YAPMAYACAĞIM'

Cristiano Ronaldo futbol konusunda oğlunun yetenekli olduğunu düşündüğünü söyleyerek, "Potansiyeli var, harika, hızlı ve iyi top sürüyor. Bu iş zor ve çok fazla adanmışlık gerektirir. Ona baskı yapmayacağım ama eğer bana onun bir futbolcu olmasını isteyip istemediğimi sorarsanız elbette isterim. İster futbolcu ister doktor olsun, onun için en iyisini istiyorum." şeklinde konuştu.