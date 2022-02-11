Cristiano Ronaldo'nun oğlu Ronaldo Jr. Manchester United'a imza attı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika... Bakan Nebati: Kur korumalı mevduat 340 milyar liraya yaklaştıSon dakika... Bakan Nebati: Kur korumalı mevduat 340 milyar liraya yaklaştı#Nureddin Nebati
Kritik görüşmeye damga vurmuştu... İşte masanın sırrıKritik görüşmeye damga vurmuştu... İşte masanın sırrı! #Putin
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldüElon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'#Elon Musk
Cumhurbaşkanı Erdoğandan sağlık durumuna ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika... Bakan Dönmez: Artan enerji fiyatlarına karşı tedbir aldıkSon dakika... Bakan Dönmez: Artan enerji fiyatlarına karşı tedbir aldık#Fatih Dönmez
Haydar Dümen hayatını kaybettiHaydar Dümen hayatını kaybetti#Haydar Dümen
Tuvalet iddiası ABDyi karıştırdı Trump açıklama yapmak zorunda kaldı...Tuvalet iddiası ABD'yi karıştırdı! Trump açıklama yapmak zorunda kaldı...#Trump
Haydar Dümen’in son röportajı… ‘Hayatımın ikinci 45’ini yaşamak isterimHaydar Dümen’in son röportajı… ‘Hayatımın ikinci '45’ini yaşamak isterim'#Haydar Dümen
Büyük sırrı açığa çıktı Kraliçe nefreti yüzünden...Büyük sırrı açığa çıktı! Kraliçe nefreti yüzünden... #Joe Biden
Vahşi cinayette yeni detay... Karın ajan, onu öldürVahşi cinayette yeni detay... 'Karın ajan, onu öldür!' #ABD
Ayşenur Arslanın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusuAyşenur Arslan'ın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusu#Türk Mukavemet Teşkilatı
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...#Elektrik Faturası
Şaşırtan sözler: Satranç tahtası görünce kendimi kötü hissediyorumŞaşırtan sözler: Satranç tahtası görünce kendimi kötü hissediyorum#Onur Seyit Yaran
Beni toprağa sen gömeceksin O akşam hüngür hüngür ağladım'Beni toprağa sen gömeceksin' O akşam hüngür hüngür ağladım! #Hera Aslan
Ünlü şarkıcı şoke etti: Sütyenine kadar soyunduÜnlü şarkıcı şoke etti: Sütyenine kadar soyundu#Adele
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Cristiano Ronaldo'nun oğlu Ronaldo Jr. Manchester United'a imza attı!

#Ronaldo#Manchester United#Cristiano
Cristiano Ronaldonun oğlu Ronaldo Jr. Manchester Uniteda imza attı

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak nitelendirilen Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr. Manchester United altyapısına transfer oldu.

Haberin Devamı

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr. transfer oldu.

Cristiano Junior, Manchester United'ın altyapısında forma giyecek.

11 yaşındaki Ronaldo, daha önce Juventus'un altyapısında oynamıştı.

'ONA BASKI YAPMAYACAĞIM'

Cristiano Ronaldo futbol konusunda oğlunun yetenekli olduğunu düşündüğünü söyleyerek, "Potansiyeli var, harika, hızlı ve iyi top sürüyor. Bu iş zor ve çok fazla adanmışlık gerektirir. Ona baskı yapmayacağım ama eğer bana onun bir futbolcu olmasını isteyip istemediğimi sorarsanız elbette isterim. İster futbolcu ister doktor olsun, onun için en iyisini istiyorum." şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ronaldo#Manchester United#Cristiano

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse