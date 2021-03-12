Cristiano Ronaldo'nun menajerinden sürpriz transfer görüşmesi! Real Madrid'e mi dönüyor?

Spor Arena Dış Haber | Juventus'ta bu sene işler yolund gitmiyor. Ligde zirvenin uzağında kalan ve son olarak Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Porto'ya elenen İtalyan ekibinde Cristiano Ronaldo hedef tahtasında.

İtalyan basını tarafından da ağır eleştirilere maruz kalan Cristiano Ronaldo'nun Juventus ile bağlarını koparma aşamasına geldiği belirtiliyor.

'MENAJERİ JORGE MENDES, REAL MADRID İLE GÖRÜŞÜYOR'

El Chiringuito'dan Josep Pedrerol'un haberine göre ise Cristiano Ronaldo, eski takımı Real Madrid'e dönebilir. Pedrerol, ''Bana gelen bilgiye göre Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Medes, Real Madrid yönetimi ile görüşüyor. Real'e geri dönüş hakkında konuşuyorlar. Bundan Ronaldo'nun haberi var mı bilmiyorum ama yapılan transfer görüşmesi bu.'' diye konuştu.

PSG VE UNITED İDDİALARI

Ronaldo için geçtiğimiz günlerde de PSG iddiaları gelmişti. Le Parisien'in haberine göre Mbappe'nin sözleşme uzatmama ihtimali sonrası PSG yetkilileri Ronaldo'yu kadroya katmak için girişimlere başladı.

Juventus'un ciddi maliyetinden dolayı Ronaldo'yu göndermeye sıcak baktığı da kaydediliyor. Real Madrid ve PSG dışında Portekizli yıldızın eski takımı Manchester United'ın da 36 yaşındaki futbolcuya ilgisi olduğu biliniyor.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...