Cristiano Ronaldo'nun kendisine aldığı doğum günü hediyesi: Bugatti Centodieci

Spor Arena Dış Haber- Cristiano Ronaldo, Bugatti'nin 2022'de sınırlı sayıda üretip satışa sunacağı Bugatti Centodieci isimli arabası için sipariş verdi. Geçtiğimiz günlerde prototipi tanıtılan ve yalnızca 10 tane üretilecek olan araba için 8 milyon Euro ödeyen Ronaldo, yeni arabasını beklemeye başladı.

Geçen hafta 36 yaşına giren yıldız futbolcunun, Bugatti Centodieci'yi kendisine doğum günü hediyesi olarak aldığı öğrenildi.

Bugatti Centodieci'nin özellikleri neler?

Dünyanın en iyi lüks spor arabalarını üreten Bugatti'nin yeni modeli Centodieci, 16 silindirli motoruyla 0'dan 100 kilometre hıza 2.4 saniyede çıkabiliyor. Araba, 0'dan 200 kilometre hıza ise 6.1 saniyede çıkıyor. Azami hızı 380 kilometre olan Bugatti Centodieci'nin pistte bir Formula 1 arabasıyla kafa kafaya yarışabileceği yorumları yapılıyor.

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