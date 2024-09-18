×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Cristiano Ronaldo’nun hocası kovuldu

Güncelleme Tarihi:

#Cristiano Ronaldo#Luis Castro#Al Nassr
Cristiano Ronaldo’nun hocası kovuldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 01:32

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'da, Portekizli Teknik Direktör Luis Castro'nun görevine son verildi.

Haberin Devamı

Suudi Arabistan’da Cristiano Ronaldo’nun forma giydiği Al-Nassr Kulübü, teknik direktör Luis Castro’nun görevine son verildiğini açıkladı.

Portekizli teknik adamdan boşalan göreve, son olarak Milan’ı çalıştıran Stefano Pioli’nin getirilmesi bekleniyor.

54 MAÇTA 36 GALİBİYET

Kadrosunda Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Talisca ve Aymeric Laporte gibi yıldızları bulunduran Al Nassr, Luis Castro yönetiminde çıktığı 54 maçta 36 galibiyet ve 9'ar müsabakadan da beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cristiano Ronaldo#Luis Castro#Al Nassr

BAKMADAN GEÇME!