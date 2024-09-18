Cristiano Ronaldo’nun hocası kovuldu

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Suudi Arabistan’da Cristiano Ronaldo’nun forma giydiği Al-Nassr Kulübü, teknik direktör Luis Castro’nun görevine son verildiğini açıkladı.

Portekizli teknik adamdan boşalan göreve, son olarak Milan’ı çalıştıran Stefano Pioli’nin getirilmesi bekleniyor.

54 MAÇTA 36 GALİBİYET

Kadrosunda Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Talisca ve Aymeric Laporte gibi yıldızları bulunduran Al Nassr, Luis Castro yönetiminde çıktığı 54 maçta 36 galibiyet ve 9'ar müsabakadan da beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı.