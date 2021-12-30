Cristiano Ronaldo'nun heykeli ülkeyi karıştırdı! 'Yerli oyunculara hakaret'

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Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Hindistan'da dikilen heykeli ülkede tartışma yaratırken insanları ikiye böldü.

Portekiz'in eski sömürgesi olan Goa eyaletinin bağımsızlığının 60. yılında Ronaldo'nun heykelinin dikilmesi tartışmalara yol açarken, eyalet yetkililerinin heykelin gençlere ilham vereceğine inandığı ifade edildi. Ancak eyaletteki bazı insanlar, Goa'nın Portekiz'den bağımsızlığını kazanmasının 60. yıl dönümü kutlamaları sürerken Ronaldo heykeli dikmenin hakaret olduğunu düşünüyor.

"YEREL FUTBOLCULAR ONURLANDIRILMALI"

Heykeli eleştirenler ise, özellikle de Hindistan milli takımının eski ve şimdiki üyeleri, yerel futbolcuların onurlandırılması gerektiğini söylüyor.

IANS Haber Ajansı'ndan aktardığına göre, bir bölge sakini verdiği demeçte, "Ronaldo'nun heykelinin dikildiğini duymak bende büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Samir Naik ve Bruno Coutinho gibi kendi insanlarımızla gurur duymayı öğrenmeliyiz" dedi.

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Hükümet partisi Bharatiya Janata (BJP) bölge milletvekili Michael Lobo, heykelle birlikte çekildiği bir fotoğrafını Twitter'da paylaştı.

Lobo, heykelin "gençlerin isteği üzerine" ve onlara "futbolu daha yükseklere taşımaları için" ilham vermek adına kurulduğunu söyledi.