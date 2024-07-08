×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Cristiano Ronaldo'nun futbolu bırakmama nedeni belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Cristiano Ronaldo#Futbol#Portekiz
Cristiano Ronaldonun futbolu bırakmama nedeni belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 18:45

Rumen eski futbolcu Adrian Mutu, 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun birkaç yıl daha futbol oynamaya devam edeceğini öne sürdü.

Haberin Devamı

Adrian Mutu, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo'nun 39 yaşında olmasına rağmen neden futbol oynamaya devam edeceğini söyledi.

Rumen basınından IAM Sport'a konuşan Adrian Mutu, geçtiğimiz mayıs ayında Suudi Arabistan'da Ronaldo ile görüşme fırsatı bulduğunu belirterek Portekizli futbolcunun kramponlarını asmadan önce oğlu Cristiano Jr. ile aynı takımda forma giymek istediğini söyledi.

Ronaldo'nun bu düşünceyle motive olduğunu vurgulayan Mutu, "Onun asıl motivasyonu bu. Oğluyla resmi bir maç oynamak istiyor ve bu yüzden vazgeçmiyor. Al-Nassr'da bu mümkün, eğer başka bir takımda olsaydı bilmiyorum. Real Madrid'de ise durum daha zor olurdu" diye konuştu.

17 Haziran 2010'da doğan Cristiano Ronaldo Jr., 14 yaşına yeni girdi ve Al-Nassr'ın genç takımlarında forma giyiyor. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cristiano Ronaldo#Futbol#Portekiz

BAKMADAN GEÇME!