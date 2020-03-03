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Futbol
Haber Giriş: 03.03.2020 - 13:49,Son Güncelleme:/

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro felç geçirdi!

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Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, geçirdiği felç sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro'nun geçirdiği felç sebebiyle apar topar hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.

Madeira yerel basınında yer alan haberlerde; Dolores Aveiro'nun sabaha karşı rahatsızlandığı ve Dr. Nelio Mendonca Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Sabah saatlerinde beynine giden damarlarda tanıklık yaşanan Dolores Aveiro'ya, beynine yeterli oksijen gitmediği için inme indiği tahmin ediliyor.

Söz konusu haberlerde ayrıca Dolores Aveiro'nun bilincinin açık ve durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Dolores Aveiro, uzun süredir mücadele verdiği göğüs kanserini 2007 yılında yenmişti.

Cristiano Ronaldonun annesi Dolores Aveiro felç geçirdi

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