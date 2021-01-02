Cristiano Ronaldo'dan yeni yıl mesajı! '2021 dönüm noktası olsun'

Pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılı sona ererken, futbolcular da dünyanın geri kalanı gibi 2021’e evlerinde aileleri veya arkadaşları ile girdi. Birçok futbolcu veya teknik adam sosyal medya hesaplarından yeni yıl dileklerini fotoğraflarıyla birlikte paylaştı.

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, ailesiyle yaptığı ev partisinden bir fotoğraf paylaşırken , “2020 kolay değildi ancak artık toparlanma vakti. Ayağa kalkmalı ve yeni engellere hazır olmalıyız. Haydi 2021’i hayatlarımızda bir dönüm noktası yapalım, yeni bir başlangıç olsun” dedi.

Ronaldo gibi, Atletico Madrid’de forma giyen Luis Suarez de eşi ve çocuklarıyla çektirdiği fotoğrafı hesabından paylaştı.

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Mesut Özil, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Novak, Skrtel, Caleb Ekuban, Marcao, Josef de Souza, İrfan Can Kahveci, Maicon, Mariano gibi Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler de yeni yıl kutlamalarını sosyal medyadan paylaştı.