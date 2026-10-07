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Cristiano Ronaldo'dan Messi'ye mesaj: Sonsuza dek yaşayacak tarih yazdın

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#Cristiano Ronaldo#Lionel Messi#Arjantin Milli Takımı
Cristiano Ronaldodan Messiye mesaj: Sonsuza dek yaşayacak tarih yazdın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 21:27

Portekizli efsane Cristiano Ronaldo, Arjantin milli takım kariyerini sonlandıran Messi'ye sosyal medyadan mesaj yolladı.

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Arjantin'in Benin'i 3-0 mağlup ettiği hazırlık maçında Lionel Messi, ülkesinin formasıyla son kez gol sevinci yaşadı. 39 yaşındaki yıldız futbolcu, bu karşılaşmayla birlikte Arjantin Milli Takımı kariyerini noktaladı.

Milli takım kariyerinin son döneminde tartışmalar yaşayan ve geleceğiyle ilgili belirsizliklerin gündeme geldiği Cristiano Ronaldo ise ezeli rakibi olarak görülen Messi'nin paylaşımına kayıtsız kalmadı.

Portekizli yıldız, Messi'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına duygusal bir yorum bıraktı. Ronaldo, Arjantinli yıldızın milli takım kariyerinde elde ettiği başarılara vurgu yaparak Messi'ye duyduğu saygıyı dile getirdi.

RONALDO'DAN MESSI'YE ÖVGÜ

Cristiano Ronaldo, Messi'nin paylaşımına yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

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"Leo, bunca yıldır ülkeni savundun ve sonsuza dek yaşayacak bir tarih yazdın. Arjantin ile başardıkların için sana sonsuz saygı duyuyorum. Kucak dolusu sevgiler."

Cristiano Ronaldodan Messiye mesaj: Sonsuza dek yaşayacak tarih yazdın

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#Cristiano Ronaldo#Lionel Messi#Arjantin Milli Takımı

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