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GeriFutbol Cristiano Ronaldo'dan 'Evde Kal' paylaşımı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 16:46,Son Güncelleme:/

Cristiano Ronaldo'dan 'Evde Kal' paylaşımı

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Cristiano Ronaldo'dan 'Evde Kal' paylaşımı
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İtalya ekibi Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısında bulundu.

Ronaldo, sosyal medya hesabından gönderdiği mesajda, "Bu zor zamanlarda, sağlığımız, ailemiz ve sevdiklerimiz için minnettar olalım." ifadesini kullandı.

Paylaşımında çocuklarıyla çekildiği fotoğrafa yer veren Ronaldo, "Evde kalın ve bizim hayatlarımız için mücadele eden sağlık çalışanlarına yardım edin." mesajını verdi.

Cristiano Ronaldodan Evde Kal paylaşımı

Cristiano Ronaldodan Evde Kal paylaşımı

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