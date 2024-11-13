Cristiano Ronaldo'dan emeklilik açıklaması

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Kariyerine Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr formasıyla devam eden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, emekliliğiyle ilgili değerlendirme yaptı.

Kariyerinde kırılmadık rekor bırakmayan efsane futbolcu futbola ne kadar daha devam edeceği hakkında açıklama yaptı.

ÖDÜL ALDIKTAN SONRA AÇIKLADI

Ülkesi Portekiz'e yıllar boyunca büyük katkılar sunan 39 yaşındaki futbolcu, başarıları için ödüle layık görüldü.

Yılların eskitemediği Ronaldo ülkesinde Platinum Quinas ödülünü aldıktan sonra sosyal medya hesabından geleceğiyle ilgili yaptığı bir paylaşımda, "Milli Takım kariyerim için bu ödülü almak benim için bir onurdur. Hala fethedecek çok şey var! Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

'DÜNYANIN EN GOLCÜ OYUNCUSU BENİM'

Portekiz'de en iyi oyuncu ödülüne layık görüldükten sonra da gol hedefine de değinen Ronaldo, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde bacaklarımın bana neler sunacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Eğer 1000 gole ulaşırsam çok iyi olur ama olmazsa da zaten dünyanın en golcü oyuncusu benim" sözlerini sarf etti.

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Tüm zamanların en çok gol atan futbolcusu ünvanını taşıyan 39 yaşındaki Ronaldo'nun şu an itibarıyla 908 golü bulunuyor.