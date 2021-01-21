Cristiano Ronaldo'dan büyük ters köşe! Transferde yılın bombası...

Spor Arena Dış Haberler - Napoli ile oynanan Süper Kupası finalinde Juventus'u zafere taşıyan Cristiano Ronaldo, kariyerinin de 760. golünü atarak futbol tarihinin en golcü ismi olmayı başardı.

35 yaşındaki yaşayan efsanenin sezon sonunda Juventus'ta kalacağı ise belirsizliğini koruyor. Ronaldo'nun ismi eski takımı Manchester United ve PSG ile anılmaya devam ediyor ancak geçtiğimiz hafta oldukça ilginç bir gelişme yaşandı.

RONALDO-PEREZ BULUŞMASI

Marca'nın haberine göre; Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile Cristiano Ronaldo geçen hafta Torino'da bir araya geldi. Real Madrid'den ayrıldıktan 2.5 yıl sonra gerçekleşen bu görüşmede iki taraf arasında buzların eridiği ve Portekizli yıldızın Madrid'e geri dönebileceği belirtildi.

"REAL MADRID'DE ARTIK VAZGEÇİLMEZ DEĞİLDİM"

Ronaldo, Florentino Perez'le bağları koptuktan sonra 2018 yılında 100 milyon euro bedelle Juventus'a transfer olmuştu. Yıldız futbolcu Real Madrid'den ayrılmasıyla ilgili olarak şunları söylemişti:

"Kulüp içinde, özellikle de başkanın beni artık başlangıçta olduğu gibi görmediklerini hissettim. Orada ilk 4-5 yılda olduğu gibi 'Cristiano Ronaldo' olma hissine kapıldım. Başkan bana aynı şeyi söylemek istemeyen gözlerle baktı, sanki artık onlar için vazgeçilmez değilmişim gibi... Ayrılmayı düşünmeme neden olan buydu. Bazen ayrılacağım şeklinde çıkan haberlere bakardım. Ama son zamanlarda başkanın beni bu durumda engellemeyeceği izlenimine kapıldım."

REAL MADRID'DE TARİH YAZDI

Haberde, Florentino Perez'in Ronaldo'yu takımdan gönderdiği için pişman olduğu ve o zamandan beri yapılan hiçbir transferin onun yerini alamayacağını kabul ettiği vurgulandı. Aynı şekilde Ronaldo'nun da Madrid ile hala özel bir bağ hissettiği vurgulandı.

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'deki 9 yılında 438 maçta 450 gol atmayı başarmış ve 4 Şampiyonlar Ligi kupası, 2 La Liga şampiyonluğu ve 4 Ballon d'Or ödülü kazanmıştı.

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