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GeriFutbol Cristiano Ronaldo'dan annesine 100 bin Euro'luk hediye
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Futbol
Haber Giriş: 03.05.2020 - 17:11,Son Güncelleme:

Cristiano Ronaldo'dan annesine 100 bin Euro'luk hediye

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Cristiano Ronaldo'dan annesine 100 bin Euro'luk hediye
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Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, Anneler Günü sebebiyle annesi Dolores Aveiro'ya 100 bin Euro değerinde bir araba hediye etti.

Spor Arena Dış Haberler | Dolores Aveiro sosyal medya hesabından arabayla fotoğrafını "Bugün aldığım hediyeler için çocuklarıma teşekkürler. Tüm annelere mutlu günler dilerim" mesajıyla paylaştı.

KISMİ FELÇ GEÇİRMİŞTİ
Ronaldo'nun annesi 3 Mart'ta kısmi felç geçirmiş ardından iyileşeyerek yeniden evine dönmüştü. Dolores Aveiro o günleri "Her şey korkunçtu. Bana ne olduğunun farkındayım ve şanslı olduğumu biliyorum" sözleriyle anlatmıştı.

Cristiano Ronaldodan annesine 100 bin Euroluk hediye

Bu arada fotoğrafta Ronaldo'nun 2015 yılında annesine doğum gününde hediye ettiği başka bir araba da yer aldı. Sevdikleri söz konusu olduğunda oldukça cömert davranan Ronaldo, daha önce de menajeri Jorge Mendes'e düğün hediyesi olarak özel bir ev ve ada vermişti.

Cristiano Ronaldodan annesine 100 bin Euroluk hediye

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