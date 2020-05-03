Cristiano Ronaldo'dan annesine 100 bin Euro'luk hediye

Spor Arena Dış Haberler | Dolores Aveiro sosyal medya hesabından arabayla fotoğrafını "Bugün aldığım hediyeler için çocuklarıma teşekkürler. Tüm annelere mutlu günler dilerim" mesajıyla paylaştı.

KISMİ FELÇ GEÇİRMİŞTİ

Ronaldo'nun annesi 3 Mart'ta kısmi felç geçirmiş ardından iyileşeyerek yeniden evine dönmüştü. Dolores Aveiro o günleri "Her şey korkunçtu. Bana ne olduğunun farkındayım ve şanslı olduğumu biliyorum" sözleriyle anlatmıştı.





Bu arada fotoğrafta Ronaldo'nun 2015 yılında annesine doğum gününde hediye ettiği başka bir araba da yer aldı. Sevdikleri söz konusu olduğunda oldukça cömert davranan Ronaldo, daha önce de menajeri Jorge Mendes'e düğün hediyesi olarak özel bir ev ve ada vermişti.





Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!