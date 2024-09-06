Cristiano Ronaldo'dan 900. gol! Tarihte ilk kez...

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UEFA Uluslar A Ligi 1 Grup ilk maçında Portekiz, başkent Lizbon'da konuk ettiği Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.
Portekiz, 7. dakikada Jose Diogo Dalot'un golüyle 1-0 öne geçerken Ronaldo, 34. dakikada farkı ikiye çıkardı. Hırvatistan, 41. dakikada Dalot'un kendi kalesine golüyle farkı bire indirse de Portekiz, maçı 2-1 kazandı.
Maçta 1 gol atan Ronaldo, kariyerinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu.
⚽️Cristiano Ronaldo, kariyerinin 900. resmi maç golünü attı.pic.twitter.com/coR0cpVhQh— Spor Arena (@sporarena) September 5, 2024
UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları
A Ligi 1. Grup
Portekiz 2-1 Hırvatistan
İskoçya 2-3 Polonya
A Ligi 4. Grup
Danimarka 2-0 İsviçre
Sırbistan 0-0 İspanya
C Ligi 1. Grup
Azerbaycan 1-3 İsveç
Estonya 0-1 Slovakya
C Ligi 3. Grup
Kuzey İrlanda 2-0 Lüksemburg
Belarus 0-0 Bulgaristan
D Ligi 1. Grup
San Marino 1-0 Liechtenstein